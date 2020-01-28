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28.01.2020 17:30
Рубрика: Спорт

С мячом придем

Уже у пяти наших команд по игровым видам есть билеты на Олимпиаду, к ним могут добавиться еще четыре
Текст: Илья Трисвятский
После декабрьского женского чемпионата мира и январского мужского первенства Старого Света по гандболу, совсем недавно завершившегося и параллельно проходившего для сильного пола и девушек Евро-2020 по водному поло, заметно прояснилась общая картина относительно выступления на грядущей Олимпиаде наших команд по игровым видам спорта.
Нашим баскетболистам в июне предстоит сыграть олимпийский отбор в хорватском Сплите. Фото: РИА Новости Нашим баскетболистам в июне предстоит сыграть олимпийский отбор в хорватском Сплите. Фото: РИА Новости
Нашим баскетболистам в июне предстоит сыграть олимпийский отбор в хорватском Сплите. Фото: РИА Новости
Фото: REUTERS
Российские гандболисты не вышли в плей-офф ЧЕ и пропустят Олимпиаду-2020

Ватерполистки в венгерском Будапеште завоевали серебро и путевку в Токио, где составят компанию обеим волейбольным сборным и командам по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3. Что касается мастеров летающего мяча, то они среди всех российских игровиков идут в авангарде, ни разу не пропустив крупнейшего спортивного форума четырехлетия и в новейшей истории, и во времена СССР (не считая, конечно, подвергнутого бойкоту Лос-Анджелеса-1984).

И на этот раз волейбольные дружины решили свои задачи по получению путевок в Токио с первой попытки и раньше всех, выиграв в августе прошлого года турниры межконтинентальной квалификации.

В баскетболе 3х3 билеты в Японию достались нашим мужской и женской командам без отбора в связи с высокими местами в мировом рейтинге, который учитывает не только результаты на международной арене, но и активность национальной федерации в проведении соревнований по этой дисциплине плюс массовость участников внутренних турниров.

К отсутствию наших футболистов и футболисток на Олимпиадах все давно уже привыкли, бейсбол и его больше подходящая для женщин разновидность софтбол в стране развиты слабо и мало кого интересуют. Не порадовали, но все же приятно удивили обычно безнадежные представители хоккея на траве. Обе национальные команды не вывалились из отборочного процесса года за три до Олимпиады, как это обычно бывало, а дошли до последней стадии квалификации. Увы, достойное соперничество девушек с австралийками и матчи мужчин с индийцами завершились предсказуемыми поражениями.

Шансы получить пропуск на летние Игры в Японию есть еще у мужской сборной России по баскетболу, гандболисток, ватерполистов и девушек из регби-7

Самый болезненный провал - худшее в истории 22-е место гандболистов на чемпионате Европы, что поставило крест на надеждах попасть в Токио. Даже в обширный состав мировой квалификации команда не попала, главный тренер Эдуард Кокшаров получил отставку, все придется начинать с нуля.

Женская сборная по ручному мячу вернулась из Рио-2016 с золотом, а сейчас вынуждена еще продолжать свой путь в Японию. С 20 по 22 марта в венгерском городе Дьер побьемся за одну заветную путевку с мадьярками, Сербией и Китаем. Самый опасный соперник - хозяйки. Именно клуб из Дьера три года подряд побеждает в Лиге чемпионов, правда, в основном за счет усилий легионерок, но и местные игроки весьма высокого класса. Плюс Венгрии гарантирована бешеная поддержка шеститысячных трибун.

Три золота завоевали наши "игровики" на Олимпиадах в российской истории: это гандболисты (Сидней-2000), волейболисты (Лондон-2012) и гандболистки (Рио-2016)

Хочется верить в баскетболистов. Здесь, как сказал главный тренер Сергей Базаревич, главное не кто соперник на мировом отборе, а в каком составе соберется команда. Уж больно много травмированных ведущих исполнителей было перед ЧМ-2019 в Китае, где без целого ряда лидеров заняли 12-е место.

Фото: EPA
Российские ватерполистки выиграли путевку на Олимпиаду

Теперь в последней декаде июня Россия сразится за пропуск на Игры в компании еще пяти команд на арене в хорватском Сплите. В подгруппе А наши оппоненты - Германия и Мексика, в параллельной тройке В выступят Хорватия, Бразилия и Тунис. По две лучшие команды выйдут в полуфинал, победитель решающего матча выступит в Японии.

Баскетболистки из-за восьмого места на чемпионате Европы-2019 еще летом сошли с предолимпийской дистанции и уже играют под руководством нового наставника - Александр Ковалев вместо бесславно отработавшего немецкого специалиста Олафа Ланге.

Ватерполисты, также ставшие восьмыми на континенте, надеждами еще питаются и узнают своих соперников по квалификации (29 марта - 5 апреля в голландском Роттердаме) уже совсем скоро.

У женской сборной по регби-7 аналогичный турнир состоится во Франции.

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