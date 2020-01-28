Астрономы описали планету, на которой "плавятся" даже молекулы

Международная команда астрономов описала экзопланету KELT-9В, обладающую настолько горячей и экстремальной атмосферой, что в ней в клочья рвутся даже молекулы.

Исследование появилось в журнале Astrophysical Journal Letters, а коротко о нем рассказывает Phys.org. В своей работе авторы описывают экзопланету, которая относится к классу "горячий Юпитер". Это массивные газовые гиганты, которые вращаются слишком близко к своим звездам, чтобы на них могла существовать жизнь.

Подобные объекты считаются одними из самых странных миров, обнаруженных за пределами нашей Солнечной системы. Новые наблюдения показывают, что самые горячие из них являются еще более странными.

Экзопланета KELT-9В является "сверхгорячим Юпитером". Науке известно лишь несколько подобных объектов, но описанный - самый экстремальный из них. Его масса в три раза превышает массу нашего Юпитера.

Температура на поверхности этого объекта составляет 4300 градусов по Цельсию. Эта планета является самой горячей из всех, найденных до сих пор. Более того, она горячее некоторых звезд. Но особого внимания заслуживает ее раскаленная атмосфера.

Выявить ее особенности помогли данные, полученные космическим телескопом Spitzer. Проанализировав их, ученые пришли к выводу, что в такой атмосфере даже молекулы буквально рвутся в клочья. Жара слишком много, чтобы они оставались неповрежденными.

Интересен сам процесс преобразования. Экзопланета KELT-9В обладает приливно-отливными свойствами. Это означает, что она всегда повернута к своей звезде одной стороной, подобному тому, как Луна повернута к Земле.

Исследование показало, что потоки газа в атмосфере этого объекта плавно перетекают с одной стороны на другую и находятся в постоянном движении. При этом на "дневной" стороне молекулы водорода разрываются на части.

Разрозненные атомы перетекают на темную, "ночную" сторону, где охлаждаются и снова объединяются в молекулы. Затем потоки газа вновь попадают на дневную сторону, где молекулы снова разрываются на части. Этот механизм крайне удивил ученых, и пока они не могут найти ему объяснения.

"Эта планета настолько экстремальна по температуре, что она отличается от многих других экзопланет, - говорит ведущий автор исследования Меган Мэнсфилд, аспирант Чикагского университета. - Существуют и другие "горячие Юпитеры" и даже "сверхгорячие Юпитеры". Они не такие же жаркие, но все же достаточно горячие для того, чтобы подобный атмосферный эффект наблюдался и на них".

Однако на сегодняшний день лишь на объекте KELT-9В, прозванном астрономами "адским гигантом", обнаружен эффект разрывания молекул на части.