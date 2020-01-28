Поражение США обеспечило авиацию Вьетнама техникой на долгие годы

Весной 1975 года, после поражения проамериканского марионеточного сайгонского режима, объединенный Вьетнам получил большое количество трофейной техники.

In the immediate aftermath of the Vietnam War, like other branches of service, Vietnam People Air Force aqquirered tons of US war materials: F-5s, C-130s, A-37s, UH-1s and so on. pic.twitter.com/EX3n9ADW4D — Lee Ann Quann (@AnnQuann) January 26, 2020

Только самолетов и вертолетов различных типов досталось более 1 100 штук. Среди них были и достаточно современные на тот момент образцы, например, почти 90 истребителей F-5.

Уже находясь на вооружении ВВС СРВ, эти крылатые боевые машины принимали участие в операциях против формирований полпотовцев на территории Камбоджи.

Там же были задействованы и легкие штурмовики A-37 Dragonfly, действовавшие совместно с ударными вертолетами Ми-24А советского производства.

F-5, A-37, а также вертолеты CH-47 Chinook, UH-1 Iroquois доставили в СССР. Наши специалисты в ходе тщательного изучения этих "подарков" смогли хорошо изучить сильные и слабые стороны заокеанской техники.

Вьетнамцы поделились некоторыми типами летальных аппаратов и с Китаем.

Кроме самой авиационной техники, американцы поставили в Юго-Восточную Азию большое количество запасных частей и десятки тысяч тонн боеприпасов. Это позволяло достаточно долгое время поддерживать трофеи в боеготовом состоянии.

An interesting contraption put together by personnel of VPAF in the 1970s: Soviet An-26 with U.S MK-81 bombs. pic.twitter.com/yam6Bji2dx — Lee Ann Quann (@AnnQuann) January 26, 2020

Средства поражения, вроде авиационных бомб Mark 81 весом в 119 кг, были приспособлены для применения с советских самолетов, например, транспортников Ан-26, и применялись против "красных кхмеров".

Также, по некоторым данным, Вьетнам продавал излишки на международных рынках вооружений, в том числе злейшему врагу США - Ирану, остро нуждавшемуся в запасных частях для самолетов и вертолетов во время войны с саддамовским Ираком.