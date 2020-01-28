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28.01.2020,  
13:09
Текст:  Алексей Брусилов

Поражение США обеспечило авиацию Вьетнама техникой на долгие годы

Весной 1975 года, после поражения проамериканского марионеточного сайгонского режима, объединенный Вьетнам получил большое количество трофейной техники.

Только самолетов и вертолетов различных типов досталось более 1 100 штук. Среди них были и достаточно современные на тот момент образцы, например, почти 90 истребителей F-5.

Уже находясь на вооружении ВВС СРВ, эти крылатые боевые машины принимали участие в операциях против формирований полпотовцев на территории Камбоджи.

Там же были задействованы и легкие штурмовики A-37 Dragonfly, действовавшие совместно с ударными вертолетами Ми-24А советского производства.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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F-5, A-37, а также вертолеты CH-47 Chinook, UH-1 Iroquois доставили в СССР. Наши специалисты в ходе тщательного изучения этих "подарков" смогли хорошо изучить сильные и слабые стороны заокеанской техники.

Вьетнамцы поделились некоторыми типами летальных аппаратов и с Китаем.

Кроме самой авиационной техники, американцы поставили в Юго-Восточную Азию большое количество запасных частей и десятки тысяч тонн боеприпасов. Это позволяло достаточно долгое время поддерживать трофеи в боеготовом состоянии.

Средства поражения, вроде авиационных бомб Mark 81 весом в 119 кг, были приспособлены для применения с советских самолетов, например, транспортников Ан-26, и применялись против "красных кхмеров".

Также, по некоторым данным, Вьетнам продавал излишки на международных рынках вооружений, в том числе злейшему врагу США - Ирану, остро нуждавшемуся в запасных частях для самолетов и вертолетов во время войны с саддамовским Ираком.

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