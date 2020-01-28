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28.01.2020 18:41
Рубрика: Власть

Разговор зашел о перспективах

Посол Италии побывал в "Российской газете"
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8071)
Посол Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано посетил во вторник редакцию "Российской газеты". Как отметил генеральный директор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павел Негоица, встречая высокого гостя, сотрудничество между изданием и диппредставительством длится годами, и хотелось бы, чтобы оно продолжилось и далее. Он обратил внимание, что итальянское посольство выработало очень приятную для журналистов традицию: говорить не расплывчато, а о конкретных вещах, например - определенной картине, фильме, мероприятии для предпринимателей. Благодаря этому дипмиссия стала "одним из центров культурной жизни в Москве". "И все это происходит на фоне не лучших отношений между Россией и странами Западной Европы", - отметил гендиректор "РГ".
Посол Италии Паскуале Терраччано уже не первый раз в гостях у "Российской газеты". Фото: Сергей Михеев Посол Италии Паскуале Терраччано уже не первый раз в гостях у "Российской газеты". Фото: Сергей Михеев
Посол Италии Паскуале Терраччано уже не первый раз в гостях у "Российской газеты". Фото: Сергей Михеев

Поэтому и на встрече речь шла о вполне конкретном сотрудничестве между посольством и "Российской газетой". Негоица и Терраччано обсудили возможность использования издания в качестве площадки для диалога между российскими и итальянскими предпринимателями, чтобы понять, в каком состоянии находятся отношения между странами, насколько критичны введенные ограничения.

Несмотря на различные проблемы, итальянцы всегда остаются людьми открытыми и жизнерадостными

Был поднят вопрос о возобновлении публикации приложения "Итальянский стиль", выходившего несколько лет назад. На его страницах, как напомнил генеральный директор "РГ", речь шла не только о товарах, но и о стиле жизни: ведь, несмотря на различные проблемы, итальянцы всегда остаются людьми открытыми и жизнерадостными. "Когда говорят об Италии, вспоминают о море, вине, сырах, модной одежде, но почти никогда об итальянской науке. А ведь республика остается одним из лидеров по тонкой химии, Карло Руббиа получил Нобелевскую премию по физике (1984), Рита Леви-Монтальчини - по физиологии и медицине (1986), Италия принимает участие в крупнейших научных проектах, в том числе совместных с Россией", - отметил Негоица. "Было бы очень интересно создать своеобразное "окно в Италию" - освещать события в сфере культуры, инноваций, науки, истории успеха итальянских предпринимателей", - отметил посол.

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