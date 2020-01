Смотрите: Премьера шоу "Dance революция" - на Первом канале, девятого февраля в 22:00.

Первый канал запускает новое танцевальное шоу "Dance революция" с ведущей Аллой Михеевой. Проект отличается от остальных такого же направления в первую очередь тем, что благодаря технологии 360 градусов у зрителей есть возможность рассмотреть каждый танец со всех сторон. Не менее 128 камер, направленных на участника, фиксируют мельчайшие детали и самые зрелищные моменты выступления. А разобраться в подробностях и объяснить сложность каждого номера помогут Мастера. Здесь их три. Заслуженная артистка России, хореограф, актриса, профессор Алла Сигалова; премьер Королевского балета в Лондоне, солист российских театров, танцовщик, хореограф, педагог Сергей Полунин и певица, актриса, телеведущая Вера Брежнева. Если "Да!" скажет только один мастер, участник покидает проект. Два "Да!" - возможность получить второй шанс. И только все три "Да!" от мастеров позволят участнику гарантированно пройти в следующий тур и побороться за победу.

"Мне бы хотелось, чтобы этот проект прежде всего познакомил с невероятным разнообразием стилей танцев, которые существуют в мире. Стиль танца абсолютно не важен - важно, насколько талантливо любые стили исполняются. Когда в этом есть азарт, актерское мастерство, когда есть техника, энергия - мы сразу хотим взять этого человека в проект. И да, если революционный момент выглядит как абсолютное "ах!", то, конечно же, он может изменить мое решение", - говорит Алла Сигалова.

"Мне здесь интереснее наблюдать за другими стилями, нежели за моим родным, классическим, за которым я наблюдаю как профессионал. На самом деле мне интереснее смотреть другие танцы. Я не сталкивался со многими стилями вживую - например, уличными, и мне будет очень интересно узнать о них больше. Я жду новых открытий на этом проекте. Танец безграничен, а талант будет решать, кто займет наше сердце. Скрыть свои эмоции за танцем и костюмом практически невозможно. По человеку видно, если он выложился на 100 процентов: это видно по его лицу, его мышцам. И сразу можно понять, сколько времени человек потратил на тренировки, на достижение своих целей", - слова Сергея Полунина.

"Мне кажется, в какой-то степени я буду представлять глас народа. В отличие от моих прекрасных коллег в жюри, у меня нет профильного образования, и это мне даже немного помогает абстрагироваться от всего и просто смотреть и чувствовать.

Для меня танец - это язык любви...Я рада, что в шоу нет возрастных ограничений. И, конечно, я за участников очень переживаю, мне тяжело принимать решение, особенно если оно отрицательное", - делится Вера Брежнева.

Смотрите также:

Постер фильма "История The Cavern Club". Фото: Предоставлено Первым каналом.

Премьера британского документального фильма "История The Cavern Club" - на Первом канале, седьмого февраля в 00:25. Картина c участием Пола МакГанна, рассказывающая историю клуба "Cavern", именующего себя "величайшим клубом в мире". Заведение было основано в 1957 году в Ливерпуле юным поклонником джаза Аланом Ситнером, стремившимся воссоздать атмосферу его любимых парижских джаз-клубов. Клуб прославился тем, что The Beatles выступили в нем 292 раза, он пережил два закрытия и был полностью разрушен, после чего восстановлен буквально по кирпичику. После многочисленных взлетов и падений "Cavern Club" вернулся к былой славе: теперь в "Пещере" выступают Jessie J, The Arctic Monkeys и Adele... Его название известно во всем мире, и сегодня это не просто концертная площадка, а священное место для тысяч любителей музыки.