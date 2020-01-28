Реальные зарплаты в России выросли на 2,7 процента

Реальные зарплаты в России в декабре 2019 года выросли на 2,7% к декабрю 2018 года, следует из опубликованных данных Росстата.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в декабре 2019 года составила 46 285 рублей, по сравнению с декабрем 2018 года на 6,3%. При этом, к ноябрю 2018 года она снизилась на 0,6%, говорится в докладе Росстат "Информация о социально-экономическом положении России".

При этом, индекс потребительских цен в декабре 2019 года к декабрю 2018 года составил 3 процента.

По официальному прогнозу Минэкономразвития в 2019 году предполагается рост реальных зарплат на 1,5%.