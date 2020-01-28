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28.01.2020 16:50
Рубрика: Экономика

Реальные зарплаты в России выросли на 2,7 процента

Текст: Евгений Гайва
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Реальные зарплаты в России в декабре 2019 года выросли на 2,7% к декабрю 2018 года, следует из опубликованных данных Росстата.

Фото: iStock
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Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в декабре 2019 года составила 46 285 рублей, по сравнению с декабрем 2018 года на 6,3%. При этом, к ноябрю 2018 года она снизилась на 0,6%, говорится в докладе Росстат "Информация о социально-экономическом положении России".

При этом, индекс потребительских цен в декабре 2019 года к декабрю 2018 года составил 3 процента.

По официальному прогнозу Минэкономразвития в 2019 году предполагается рост реальных зарплат на 1,5%.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития Росстат Рынок труда

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