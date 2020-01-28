Абитуриенты стали чаще выбирать педвузы

С профессией педагога хотят связать свою жизнь все больше выпускников школ. Такую тенденцию отмечают московские педвузы, где в последние годы конкурс заметно растет.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Московского педагогического государственного университета, минувшей осенью дни открытых дверей посетили более двух тысяч школьников. В то время как три года назад - меньше 800. Больше стало и абитуриентов. В 2019 году они подали около 34 тысяч заявлений, из них в бакалавриат - более 26 тысяч, а в магистратуру - свыше 7 тысяч. Проходной балл на всех очных программах перешагнул за 200 баллов, а временами конкурс доходил до 54 человек на место. На платных отделениях число первокурсников тоже возросло. Самые популярные направления - иностранные языки, русский язык и литература.

Аналогичная ситуация в Московском городском педагогическом университете. "В этом году к нам пришло почти на тысячу абитуриентов больше, чем в прошлом, - объяснили в управлении по связям с общественностью МГПУ. - Конкурс вырос, в среднем составив более 20 человек на место. Средний балл ЕГЭ подрос до 82,6. Это говорит о том, что сегодня абитуриенты выбирают педагогические специальности не по остаточному принципу, а целенаправленно".

Оживление наблюдается и в Московском государственном психолого-педагогическом университете.

Вузы в борьбе за абитуриентов вынуждены перестраивать систему обучения и открывать новые направления. Например, МГППУ сделал ставку на практику - она у них начинается уже с первого семестра. А в МГПУ за последние годы количество новых программ увеличилось более чем на 15%.

- Школа остается островком стабильности, предлагающим рынку рабочие места, - говорит соучредитель Лиги преподавателей высшей школы Юлия Белозерова. - В некоторых регионах, например, в Москве и Санкт-Петербурге, учителя стали достойно зарабатывать.

Образование к тому же всегда будет задачей государственной важности, считает руководитель направления "Учитель" онлайн-платформы Учи.ру Екатерина Латыпова. Поэтому можно рассчитывать и на социальные гарантии: длительный отпуск, возможность профессионального роста и оплаты труда. С экспертами согласна и доцент РГПУ имени Герцена Юлия Балакшина. По ее словам, многие первокурсники готовы учиться даже за свой счет, а не только на бюджетных отделениях: "Это ведь еще и неплохая школа, в столицах сложились традиции образования - видимо, это начинает цениться".

Некоторые абитуриенты преследуют высокие цели: всерьез надеются изменить общество через воспитание молодого поколения. Тех же, кто не видит призвания в педагогике, привлекают меньший проходной балл и более низкий ценник на обучение, говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Виталий Пичугин: "Они знают, что работать в школе или детсаду необязательно, можно устроиться чиновником в отдел образования или заняться наукой. А кому-то просто достаточно наличия диплома о высшем образовании".