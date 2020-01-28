Центр имени Мейерхольда возглавит Дмитрий Волкострелов

Художественным руководителем Центра имени Мейерхольда в Москве станет Дмитрий Волкострелов. Режиссер, создатель петербургской команды "театр post", лауреат премии "Золотая Маска" сменит на этом посту Виктора Рыжакова, который с января возглавляет "Современник".

- Дмитрий Волкострелов возглавит творческое направление Центра вместо Виктора Рыжакова, - приводит ТАСС слова представителя столичного департамента культуры.

Виктор Рыжаков прокомментировал новое назначение, выразив уверенность, что Центр продолжит "развиваться по своему задуманному пути, разрушая стереотипы и представления о статичности театрального искусства".

- Назначение Дмитрия - это замечательная идея, он отважный, хотя порой самый неожиданный человек. Ему пора уже заниматься не только самим собой, но и более широкой компанией, - отметил режиссер Лев Додин.

Дмитрий Волкострелов родился в 1982 году в Москве. Учился в Московском Государственном Университете Культуры и Искусств (МГУКИ) на кафедре режиссуры и мастерства актера, окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (курс-студия при Академическом Малом Драматическом Театре - Театре Европы под руководством Льва Додина). Трехкратный лауреат театральной премии "Прорыв" в категории "Лучший молодой режиссер", лауреат специального приза жюри театральной премии "Золотая маска".