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28.01.2020 14:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Центр имени Мейерхольда возглавит Дмитрий Волкострелов

Текст: Инга Бугулова
Художественным руководителем Центра имени Мейерхольда в Москве станет Дмитрий Волкострелов. Режиссер, создатель петербургской команды "театр post", лауреат премии "Золотая Маска" сменит на этом посту Виктора Рыжакова, который с января возглавляет "Современник".
Дмитрий Волкострелов. Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Дмитрий Волкострелов. Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Дмитрий Волкострелов. Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

- Дмитрий Волкострелов возглавит творческое направление Центра вместо Виктора Рыжакова, - приводит ТАСС слова представителя столичного департамента культуры.

Фото: Ксения Бубенец
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Виктор Рыжаков прокомментировал новое назначение, выразив уверенность, что Центр продолжит "развиваться по своему задуманному пути, разрушая стереотипы и представления о статичности театрального искусства".

- Назначение Дмитрия - это замечательная идея, он отважный, хотя порой самый неожиданный человек. Ему пора уже заниматься не только самим собой, но и более широкой компанией, - отметил режиссер Лев Додин.

Фото: Ирина Полярная/Театр Наций
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Дмитрий Волкострелов родился в 1982 году в Москве. Учился в Московском Государственном Университете Культуры и Искусств (МГУКИ) на кафедре режиссуры и мастерства актера, окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (курс-студия при Академическом Малом Драматическом Театре - Театре Европы под руководством Льва Додина). Трехкратный лауреат театральной премии "Прорыв" в категории "Лучший молодой режиссер", лауреат специального приза жюри театральной премии "Золотая маска".

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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