Выступая в Совете Федерации ФС РФ, министр иностранных дел Сергей Лавров затронул тему болгарского курортного комплекса "Камчия", который находится недалеко от Варны и принадлежит Москве. По словам Лаврова, рассматривается проект передачи этого комплекса в федеральную собственность, чтобы превратить его в общеевропейский культурно-гуманитарный центр для многомиллионной диаспоры российских соотечественников в странах ЕС.

- Это уникальный проект, - заявил Сергей Лавров. - Нас тревожит, что в последнее время накопились очень негативные тенденции в ситуации вокруг этого комплекса. Ряд зданий закрыт, ряд находится в аренде. Не очень понятно отношение собственности, есть долги по налогам, накопление прочих весьма тревожных факторов. Но, к сожалению, бюрократическая машина вращается медленно... и мы сейчас готовим рассмотрение этого вопроса на оперативном совещании постоянных членов Совета безопасности России.

Министр добавил, что если мы говорим о "мягкой силе", то ее идеальным образцом в самом позитивном понимании как раз и может стать этот комплекс.

Но одного только упоминания "мягкой силы" оказалось достаточно для шквала панических комментариев в болгарских СМИ и соцсетях. Особенно усердствуют местные активисты Атлантического совета, который формально является экспертным, но в реальности откровенно лоббистским звеном НАТО в публичной сфере. Они договорились до того, что "Камчии" может стать "разведывательным центром" Москвы, что здесь будут формировать "пятую колонну" для ущемления национальных интересов Болгарии, а "неоимперские амбиции" России приведут к ее "разорению и реинтеграции" с западным миром. "Атлантисты" также предложили "провести экспертную оценку возможностей национализации и включения комплекса "Камчия" в будущий Координационный центр НАТО в Варне".

А есть ли реальные риски для России потерять "Камчию"? Да, это вполне возможно. Юридически комплексом владеет акционерное общество "СОК КАМЧИЯ" ЕАД, зарегистрированное в Болгарии. У акционерного общества всего один владелец - Департамент городского имущества города Москвы. Акционерный капитал по болгарским меркам просто гигантский: 304 211 000 левов. Да и по российским немалый - 10,5 миллиарда рублей. Но по законам бизнеса, если акционерное общество несет бесконечные убытки, его ждет неминуемое банкротство.

Комплекс "Камчия" строили для отдыха детей и взрослых жителей Москвы

Комплекс "Камчия" строили для отдыха детей и жителей Москвы. Но когда Крым вновь вошел в состав России, у "Артека" началась новая жизнь, москвичи и их дети активно туда потянулись. Болгарскую же "Камчию" перевели на режим самоокупаемости. Но заработать хотя бы для обеспечения текущей рентабельности не получилось. Так, в годовом отчете АО "СОК КАМЧИЯ" за 2018 год, подтвержденном аудитом, сказано, что при общей сумме полученных доходов в размере 9,6 миллиона левов совокупные убытки составили свыше 49 миллионов (в рублях это 1,7 миллиарда). К сказанному следует добавить, что комплекс в последние годы преимущественно занимается обслуживанием болгарской клиентуры. Например, в 2017 году доля болгар, побывавших на отдыхе в "Камчии" составило 61,56%, а иностранцев (в том числе россиян) 38,44%.

Разумеется, на местной клиентуре много не заработаешь. Болгария является самой бедной страной ЕС. А в Евросоюзе о "Камчии" практически ничего не знают. Нужна активная маркетинговая политика, чтобы туда европейцев заманить. И сделать это не сложно, если учесть, что в Европе живет много русских семей, дети которых теряют свою национальную идентичность, забывают родной язык. Они с удовольствием отправляли ли бы их на черноморское побережье отдохнуть и пообщаться с российскими сверстниками. По европейским понятиям детские путевки в "Камчию" весьма недорогие. Двухнедельный отдых, где все включено, стоит 500-600 евро. Весь вопрос, насколько быстро будет решен вопрос будущего этого комплекса. Особенно на фоне ультимативных требований местных лоббистов Атлантического союза.

Напомним, что болгарский премьер-министр Бойко Борисов хотя и неоднократно говорил, что базы НАТО в стране не будет, слетав в ноябре 2019 года в Вашингтон, заявил, что страна готова принять на своей территории координационный центр НАТО на Черном море.