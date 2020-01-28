ЦОДД: Движение на дорогах Москвы станет свободнее после 19:30

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы предупреждает водителей о затруднении движения транспорта до вечера вторника.

Как сообщает пресс-служба ведомства, затруднено движение будет из-за снегопада и работы коммунальной техники. В часы пик ожидаются пробки до 8 баллов. Из-за гололедицы не исключены мелкие ДТП.

В ЦОДД призвали водителей отказаться от пользования личным автомобилем в часы пик и быть осторожными и внимательными за рулем, помнить об увеличенном тормозном пути и возможных заносах. По данным специалистов, свободнее на дорогах станет только после 19:30.