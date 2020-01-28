Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на короновирус

Двое граждан РФ в Воронеже доставлены в больницу с соблюдением чрезвычайных мер предосторожности: для госпитализации использовался специальный транспорт, изолирующий модуль, сопровождавшие больных медики были облачены в защитную экипировку. Пациентов поместили в инфекционные боксы с отдельным входом. Беспрецедентные меры защиты власти объяснили "эпиднастороженностью".

- Госпитализированы недавно вернувшиеся из Китая 55-летняя женщина и 35-летний мужчина. Для определения типа вируса, вызвавшего ОРВИ, анализ взятых у пациентов проб проведет федеральная лаборатория Роспотребнадзора. Результат станет известен в течение трех дней, - рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Параллельно воронежский Роспортребнадзор проверит взятые у заболевших пробы на грипп. Для наблюдения за состоянием заболевших в правительстве региона создана специальная комиссия, ее возглавил профильный зампред Владимир Попов.

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился. Чтобы уберечься от опасной инфекции, врачи советуют использовать маски, пить бутилированную воду и есть пищу после термической обработки, мыть руки перед едой и после посещения людных мест.