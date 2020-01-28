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28.01.2020 12:41
Проект: В регионах

Глава самоуправления Калуги попал в топ градоначальников ЦФО

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа за 2019 год.
Фото: Городская дума Калуги Фото: Городская дума Калуги
Фото: Городская дума Калуги

Из 32 глав городов и руководителей администраций городов ЦФО Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов по итогам года занял в медиарейтинге 7-е место.

1. Кстенин Вадим Юрьевич, глава города Воронеж

2. Волков Владимир Михайлович, мэр города Ярославль

3. Уваркина Евгения Юрьевна, глава города Липецк

Фото: Городская дума Калуги
В Калуге прошел Рождественский шахматный турнир

4. Муромский Александр Сергеевич, глава администрации города Орел

5. Сорокина Елена Борисовна, глава администрации города Рязань

6. Шохин Андрей Станиславович, глава администрации города Владимир

7. Иванов Александр Георгиевич, глава городского самоуправления города Калуги

8. Борисов Андрей Александрович, глава города Смоленск

9. Карамышев Виктор Николаевич, глава города Курск

10. Макаров Александр Николаевич, глава администрации города Брянск

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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