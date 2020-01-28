Глава самоуправления Калуги попал в топ градоначальников ЦФО

Из 32 глав городов и руководителей администраций городов ЦФО Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов по итогам года занял в медиарейтинге 7-е место.
1. Кстенин Вадим Юрьевич, глава города Воронеж
2. Волков Владимир Михайлович, мэр города Ярославль
3. Уваркина Евгения Юрьевна, глава города Липецк
4. Муромский Александр Сергеевич, глава администрации города Орел
5. Сорокина Елена Борисовна, глава администрации города Рязань
6. Шохин Андрей Станиславович, глава администрации города Владимир
7. Иванов Александр Георгиевич, глава городского самоуправления города Калуги
8. Борисов Андрей Александрович, глава города Смоленск
9. Карамышев Виктор Николаевич, глава города Курск
10. Макаров Александр Николаевич, глава администрации города Брянск