Города Засечной черты преобразятся к юбилею

Новости

Шойгу: РФ и Индонезия могут стать стратегическими партнерами в сфере ВТС 16:39
Мать израильтянки Иссахар приехала в колонию за дочерью 16:37
Еврокомиссия планирует изъять из обращения монеты 1 и 2 евроцента 16:35
В Удмуртии сотрудник соцзащиты похитил из бюджета 17 миллионов рублей 16:35
Фото: Кристина Орбакайте отменила концерты из-за перелома ноги 16:33
Патриарх Кирилл: Никакой рациональностью нельзя заставить идти на смерть 16:24
Патриарх Кирилл прокомментировал практику суррогатного материнства 16:17
ЦБ РФ: Банки в 2019 году заработали 2 трлн рублей до вычета налогов 16:14
Патриарх Кирилл: Многодетную семью воспринимают как сверхдолжное дело 16:13
Audi Q8 за четверть миллиона евро нашли на дне канала 16:11
Театр им. Янки Купалы показал в Москве спектакль "Урожай" 16:10
В Польше показали богатый клад времен Тридцатилетней войны 16:08
Число погибших от отравления спиртом под Омском выросло до шести 15:56
В Ингушетии задержан 28-летний мужчина, представлявшийся пенсионером МВД 15:55
Патриарх призвал уделять внимание семейным ценностям в массовой культуре 15:51
Египтологи раскрыли тайну мумии с лишним зубом и лишним позвонком 15:51
Роструд рекомендовал отказаться от командировок в КНР из-за коронавируса 15:50
Кокорин не полетит с "Зенитом" на второй сбор 15:46
Новый Kia Rio "спалился" в Санкт-Петербурге 15:34
Патриарх Кирилл: Надо актуализировать наследие Победы для молодых людей 15:31
С 1 февраля в Перми повысятся цены на проезд в общественном транспорте 15:25
"Газпром" сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет 15:20
СК проверит смерть челябинской школьницы от гриппа 15:12
Третьим будешь: Volkswagen Polo обновился и готов к продажам в России 15:09
Видео: вертолеты Ми-35 и Ми-28 отработали штурмовку в горах Кавказа 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 16:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Готовятся к встрече

Города Засечной черты преобразятся к юбилею
Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 16(8070)
В Тульской области ведется благоустройство территорий, где пройдут торжества, посвященные 500-летию Тульского кремля

Юбилей создания Большой Засечной черты будет отмечаться в сентябре этого года. В школьных учебниках истории появится специальный раздел о Большой засечной черте и ее роли в обороне Российского государства. А пока в Туле готовятся отметить дату достойно: концепцию празднований - точнее, ее реализацию регулярно обсуждают на самых разных уровнях, создано шесть рабочих групп оргкомитета по подготовке 500-летия, каждая из которых занимается определенным направлением.
Камни Тульского кремля защищали от лютых врагов, косности и равнодушия

Так, на днях на заседании рабочей группы N 3, отвечающей за координацию культурно-просветительских проектов, а также торжественных мероприятий, состоялась церемония гашения почтовой марки, выпущенной к этой знаменательной дате при поддержке "Почты России". Во время главных торжеств гости региона смогут отправлять прямо из Тульского кремля почтовые открытки с тематической маркой на память себе и своим близким. Всего выпущено 25 тысяч юбилейных марок номиналом 120 рублей. Кроме того, в марте в продаже появятся конверты с символикой 500-летия Тульского кремля.

Сейчас в регионе, как сообщил первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, проводятся археологические и научные исследования, ведется благоустройство территорий и реставрация исторических зданий в городах Засечной черты. Торжества пройдут во всех одиннадцати городах - бывших крепостях. Для того, чтобы привлечь туристов в малые города, по словам регионального министра культуры Татьяны Рыбкиной, решили совместить историческую тематику с современными трендами. Предстоящий юбилей помогает преобразовать эти исторические города, отметила Рыбкина. Достаточно сказать, что в этом году в регионе появятся тридцать новых музеев и музейных экспозиций.

В этом году в регионе появится тридцать новых музеев

Наиболее масштабные работы идут в областном центре: реставрационные работы охватили улицу Металлистов, на которой ведется создание первого в нашей стране музейного квартала. В самом же Тульском кремле, как сообщил гендиректор объединения "Историко-краеведческий и художественный музей" Роман Гаврилин, к юбилею будет функционировать пять объектов показа - три музея и две музеефицированные башни кремля. Кроме того, будет открыто археологическое окно.

Фото: Алексей Куденко/ РИА новости
Южный форпост: В Туле обсудили историческую роль засечной черты

Ведется и подготовка объектов туриндустрии к приему гостей. Особое внимание - повышению качества сервиса и реализации системы лояльности для туристов. Губернатор Алексей Дюмин поручил создать рабочую группу для проверки безопасности пребывания в хостелах, гостевых домах и гостиницах. Глава региона также поручил уделить особое внимание вопросам безопасности в местах отдыха и народных гуляний. По мнению Алексея Дюмина, правопорядок - один из элементов гостеприимства.

- 500-летие Тульского кремля - это не просто праздник и не только фестивали к нему приуроченные, в первую очередь, это восстановление исторического наследия, развитие и сохранение малых исторических городов Тульской области, - подчеркнул глава региона.

Кстати

Итогом праздничных мероприятий в Туле станет трехдневный фестиваль "Засечная черта". Каждый из дней будет посвящен отдельному направлению: истории, культуре и спорту.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

Главное сегодня

КНР: Пик распространения коронавируса наступит через неделю
На сбитом в Афганистане самолете мог находиться куратор убийства Сулеймани
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров
СК показал видео допроса отца, бросившего детей в Шереметьево
Деловой завтрак
Деловой завтрак
Михаил Пиотровский: Эрмитаж важен не меньше, чем армия и экономика
Кино
Кино
Чем историческая драма "Союз Спасения" напоминает шедевр Сергея Бондарчука