Города Засечной черты преобразятся к юбилею

В Тульской области ведется благоустройство территорий, где пройдут торжества, посвященные 500-летию Тульского кремля

Юбилей создания Большой Засечной черты будет отмечаться в сентябре этого года. В школьных учебниках истории появится специальный раздел о Большой засечной черте и ее роли в обороне Российского государства. А пока в Туле готовятся отметить дату достойно: концепцию празднований - точнее, ее реализацию регулярно обсуждают на самых разных уровнях, создано шесть рабочих групп оргкомитета по подготовке 500-летия, каждая из которых занимается определенным направлением.

Так, на днях на заседании рабочей группы N 3, отвечающей за координацию культурно-просветительских проектов, а также торжественных мероприятий, состоялась церемония гашения почтовой марки, выпущенной к этой знаменательной дате при поддержке "Почты России". Во время главных торжеств гости региона смогут отправлять прямо из Тульского кремля почтовые открытки с тематической маркой на память себе и своим близким. Всего выпущено 25 тысяч юбилейных марок номиналом 120 рублей. Кроме того, в марте в продаже появятся конверты с символикой 500-летия Тульского кремля.

Сейчас в регионе, как сообщил первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, проводятся археологические и научные исследования, ведется благоустройство территорий и реставрация исторических зданий в городах Засечной черты. Торжества пройдут во всех одиннадцати городах - бывших крепостях. Для того, чтобы привлечь туристов в малые города, по словам регионального министра культуры Татьяны Рыбкиной, решили совместить историческую тематику с современными трендами. Предстоящий юбилей помогает преобразовать эти исторические города, отметила Рыбкина. Достаточно сказать, что в этом году в регионе появятся тридцать новых музеев и музейных экспозиций.

В этом году в регионе появится тридцать новых музеев

Наиболее масштабные работы идут в областном центре: реставрационные работы охватили улицу Металлистов, на которой ведется создание первого в нашей стране музейного квартала. В самом же Тульском кремле, как сообщил гендиректор объединения "Историко-краеведческий и художественный музей" Роман Гаврилин, к юбилею будет функционировать пять объектов показа - три музея и две музеефицированные башни кремля. Кроме того, будет открыто археологическое окно.

Ведется и подготовка объектов туриндустрии к приему гостей. Особое внимание - повышению качества сервиса и реализации системы лояльности для туристов. Губернатор Алексей Дюмин поручил создать рабочую группу для проверки безопасности пребывания в хостелах, гостевых домах и гостиницах. Глава региона также поручил уделить особое внимание вопросам безопасности в местах отдыха и народных гуляний. По мнению Алексея Дюмина, правопорядок - один из элементов гостеприимства.

- 500-летие Тульского кремля - это не просто праздник и не только фестивали к нему приуроченные, в первую очередь, это восстановление исторического наследия, развитие и сохранение малых исторических городов Тульской области, - подчеркнул глава региона.

Кстати

Итогом праздничных мероприятий в Туле станет трехдневный фестиваль "Засечная черта". Каждый из дней будет посвящен отдельному направлению: истории, культуре и спорту.