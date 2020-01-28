Основу экономики Тульской области составляют химия, металлообработка и металлургия. Благодаря первым двум отраслям регион, далекий от месторождений, теснейшим образом связан с нефтегазовой промышленностью. Здесь есть как потребители - например, крупнейшие предприятия нефтехимии, так и поставщики высокотехнологичной продукции для добычи и транспортировки газа и нефти.

Тульский пластик покупает компания "Рено". Ведутся переговоры и о поставках китайскому автозаводу "Хавал", построенному в прошлом году в ОЭЗ "Узловая". Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Традиционно руководители предприятий жаловались на то, что потребители с осторожностью относятся к продукции отечественных заводов. Отсюда - постоянные проблемы со сбытом. Введение санкций предоставило своего рода "карт-бланш" местной продукции, однако эксперты пока говорят об этом с осторожностью. Но результаты есть.

В 2017 году на Петербургском экономическом форуме "Газпром" подписал с регионом "дорожную карту" об использовании высокотехнологичной продукции тульских заводов. Сегодня, как сообщили в региональном правительстве, в этой работе участвуют двенадцать промышленных предприятий, 41 наименование продукции которых востребовано газовиками. Среди них и "старожилы" местной промышленности, и относительно молодые предприятия.

Поднять краны

Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры (ТПА) - ЗАО "Тяжпромарматура" - производит трубопроводную арматуру с 1938 года. Предприятие поставляло свою продукцию на такие крупнейшие объекты ТЭК, как газопроводы Ямал - Европа, Россия - Турция ("Голубой поток"), "Северный поток", нефтепроводы "БТС", "ВСТО" и другие. "Тяжпромарматура" является одним из основных поставщиков ТПА, необходимой для реализации проектов "Сахалин". Среди заказчиков предприятия - "Газпром", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Славнефть", "Роснефть", "Татнефть" и десятки других, в том числе из стран СНГ.

Конкуренция на этом рынке довольно высока: чтобы отвечать на запросы потребителей, необходимо постоянно осваивать новые виды продукции, ранее не выпускаемой в России. Так, сейчас "Тяжпромарматура" выполняет крупный заказ для ООО "Газпром добыча Уренгой". "Получение этого заказа стало возможным в результате последовательной реализации на предприятии программы импортозамещения, - сообщили на заводе. - После разработки и создания опытного образца были проведены приемочные испытания "метанольного" шарового крана на полигоне ПАО "Газпром" в Саратове. Затем проводилась подконтрольная эксплуатация крана DN 300 мм на объекте ООО "Газпром добыча Ямбург".

Самое сложное - убедить потребителя, что отечественная продукция не уступает зарубежной

Импортозамещением на самой "Тяжпромарматуре" начали заниматься задолго до введения санкций. Сегодня степень локализации производства здесь более 70 процентов: для этих целей в 2014 году неподалеку, в поселке Суходол, был построен завод "Спецтяжмаш", на котором сегодня делается большая часть штампованных заготовок для крупной арматуры.

Суходольский "Спецтяжмаш" - одно из новейших металлообрабатывающих производств не только в нашей стране, но и в СНГ и Европе: в мире существует лишь несколько аналогичных новых предприятий. Здесь производят крупногабаритные изделия сложной конфигурации.

- Был разработан проект специализированного производственного комплекса с уникальным оборудованием, - рассказал директор проекта Андрей Бойко. - Основным технологическим звеном производства стал гидравлический пресс, не имеющий аналогов не только в нашей стране, но и в Европе.

Среди инновационных производств - и предприятие "Мехмаш". На прошлогодней специализированной выставке "РОС-ГАЗ-ЭКСПО" тульский завод представил оборудование для врезки под давлением - машинки, стоп-системы, фитинги, режущий инструмент и другую импортозамещающую продукцию стоимостью вдвое ниже зарубежных аналогов.

При этом топ-менеджеры предприятий отмечают: самое сложное - убедить потребителя, что отечественная продукция не уступает зарубежным аналогам. Понятно, что в таких отраслях, как добыча энергоресурсов, ошибка дорогого стоит, а потому не так просто отказаться от импорта в пользу российских комплектующих. Тут свою роль играют именно крупные компании, имеющие возможность проводить опытные испытания, заменять какие-то узлы на резервных участках.

- Будем постоянно расширять направления взаимодействия крупных государственных корпораций и холдингов с предприятиями региона, - заверил первый заместитель губернатора области Вячеслав Федорищев.

Забурились

Во многом благодаря санкциям стали появляться заводы по производству продукции, ранее вообще не выпускавшейся в нашей стране. Так, в 2017 году был построен завод по производству гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) - иначе их называют колтюбинговыми. Это проект отечественной компании "Энгельсспецтрубмаш" - предприятие стало первым резидентом особой экономической зоны "Узловая".

Колтюбинговые трубы необходимы при добыче трудноизвлекаемых запасов. По оценкам экспертов, каждый год в России производится порядка 16 тысяч операций с ГНКТ, а в течение следующих десяти лет эти показатели могут удвоиться: уже сегодня добыча трудноизвлекаемых запасов составляет около 60 процентов. До недавнего времени российская нефтегазовая отрасль полностью зависела от поставок ГНКТ из США и Китая.

- Трубы нашего производства ни в чем не уступают зарубежным аналогам, - уверяет директор предприятия по продажам Руслан Салдеев. - Поначалу наши потенциальные покупатели относились к нам настороженно: сможет ли российская компания без западного капитала, без финансовой подпитки со стороны государства, без специалистов других заводов по производству ГНКТ обеспечить выпуск такого высокотехнологичного продукта, как гибкая труба? Сомнения начали развеиваться после того, как первые покупатели стали использовать трубы нашего производства. Причем как в обычных условиях, так и с повышенным содержанием сероводорода и двуокиси углерода. Все без исключения отзывы - положительные.

Здесь есть любопытный момент: отечественные ГНКТ решились использовать в том числе и небольшие компании - с одной-двумя буровыми установками. Вероятно, не последнюю роль в этом сыграла их стоимость: российский колтюбинг дешевле китайских труб, которые, в свою очередь, на 20 процентов дешевле американских. К слову, мощности предприятия превышают потребности не только российского рынка, но и стран СНГ. Сегодня здесь рассматриваются перспективы экспорта продукции в страны Ближнего Востока и Латинской Америки, Канаду. В компании готовы к 2021 году увеличить производство в два раза.

Полимеры - в приоритете

По прогнозам европейских аналитиков, основным драйвером потребления сырой нефти в будущем станет нефтехимия. В Тульской области расположены крупнейшие нефтехимические заводы, также работающие на импортозамещение. Это и один из трех отечественных производителей капролактама, из которого делают технические нити, полиамидные волокна и кордные ткани на их основе, - компания "Щекиноазот". Это и первый в России завод по производству отечественного синтетического каучука - Ефремовский СК, который до настоящего времени, помимо прочего, остается единственным в России производителем высокомолекулярного полиизобутилена, который применяется в резинотехнической промышленности, электронике, медицине.

Иностранные компании открывают свои заводы в России, им надо повышать локализацию

Но все же ведущую роль в потреблении нефти аналитики отводят полимерам: потребление пластиков с 2000 года увеличилось вдвое. Завод "Пластик" в городе Узловая под Тулой производит 70 процентов АБС-пластика в России, что составляет 30 процентов рынка с учетом импорта. АБС-пластик различных марок применяется в автопроме, производстве бытовой техники, из него делают нити для 3D-печати. На узловских полимерах работают такие производители автомобилей, как "Лада" и КамАЗ. Сегодня в Узловой ежегодно выпускают 23 тысячи тонн АБС.

- В масштабах российского рынка, который оценивается на уровне 50 тысяч тонн, существуют резервы для дальнейшего роста использования АБС и увеличения доли именно российских пластиков, - полагает директор ТД "Пластик" Роман Кизимов. - За период с 2013 по 2018 год мы смогли увеличить свою долю на рынке с 17 до 30 процентов - и это несмотря на сложную экономическую конъюнктуру и конкуренцию с мировыми поставщиками.

Новые условия заставили производителя активнее работать над новыми рецептурами, внедрять разработки. К примеру, была решена извечная проблема пластиковых деталей для электронной и бытовой техники - их отличал специфический запах, тусклый вид, да к тому же со временем они желтели. Ранее производители электрической и бытовой техники были почти полностью зависимы от импортного сырья. С 2014 года технологами "Пластика" был создан ряд современных марок АБС. Более того, сегодня "русский АБС" поставляют и за рубеж - в Германию, Польшу, Словению, Сербию, Италию, Австрию, Китай, США, Бразилию, Аргентину - не говоря о странах СНГ. Так, недавно подписали соглашение о сотрудничестве с белорусским производителем холодильников "Атлант".

- Почему иностранные компании покупают российский пластик? У каждой технологии есть свои плюсы и минусы. У нас это повышенная ударопрочность. Играют роль и комфортные условия поставок, - поясняет Кизимов. - К тому же иностранные компании открывают свои заводы в России, им надо повышать локализацию производства. Наша продукция отвечает всем современным требованиям. И она ближе!

Узловский АБС покупает компания "Рено". Ведутся переговоры и о поставках китайскому автозаводу "Хавал", построенному совсем рядом - в ОЭЗ "Узловая". По словам специалистов, по блеску и показателю текучести расплава материал сопоставим с импортными аналогами, хорошо окрашивается, эластичен, термо- и морозостоек. Материал предназначен для литья тонкостенных крупногабаритных изделий сложной геометрии.

- Мы видим перспективу в импортозамещении, создании новых потребительских рынков, а также в освоении новых экспортных направлений, - пояснил генеральный директор торгового дома "Пластик". - Появление новых отечественных материалов должно улучшить и экономику предприятий - переработчиков пластмасс, укрепить их положение на рынке.