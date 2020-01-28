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28.01.2020 23:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В шаге от Ленинградки

Корреспондент "РГ" узнал, как оказаться в деревне, не выезжая из Москвы
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 18(8072)
Думаете, чтобы попасть в деревню, москвичу нужно не меньше часа пилить на электричке или гнать в машине далеко за МКАД? Это не так. Как минимум три деревни продолжают жить-поживать в старых границах Москвы и отлично себя чувствуют. Корреспондент "РГ" прогулялся по ним и узнал, каково это - топить дом дровами посреди огромного мегаполиса.
Так с высоты выглядит поселок Сокол. Рядом одноименная станция метро, практически центр Москвы. Фото: Сергей Михеев/РГ Так с высоты выглядит поселок Сокол. Рядом одноименная станция метро, практически центр Москвы. Фото: Сергей Михеев/РГ
Так с высоты выглядит поселок Сокол. Рядом одноименная станция метро, практически центр Москвы. Фото: Сергей Михеев/РГ

Осторожно, злая собака

Пожалуй, самая колоритная столичная деревня - Троице-Лыково в районе Строгино. История этого села тянется еще с XVI века. Дворцовое село, расположенное здесь, царь Василий Шуйский в 1610 году пожаловал князю Борису Лыкову. Высокопоставленных владельцев село меняло за прошедшие века не раз. А в 1960 году вошло в состав Москвы. Еще двадцать лет спустя, к Олимпиаде 1980 года, вокруг него развернулось большое строительство. Ближайшие деревни снесли, и на их месте вырос современный многоэтажный район Строгино. Но Троице-Лыково уцелело и даже смогло остаться настоящей деревней. Северо-Западный тоннель в составе проспекта Жукова, и тот прошел прямо под ней, а не поверху - спасла расположенная по соседству природоохранная зона.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Всякого входящего в Троице-Лыково встречают два неизменных деревенских атрибута - запах печного дыма и собачий лай. Собаки здесь не просто друзья человека, а самые настоящие охранники. Пока идешь по улице, из-за каждого второго забора доносится грозный лай - чужака местные псы чуют четко. На столбах висят объявления - как минимум три собаки в новогоднюю ночь испугались салютов и сбежали, но хозяева продолжают искать их. Смогут ли? Ведь с одной стороны деревни начинается город, а с другой - примыкает лес.

Выгуливала собаку и первая повстречавшаяся мне жительница Троице-Лыкова - пенсионерка Людмила Александровна. "Я прожила здесь всю жизнь, и мои предки тоже родом отсюда. Так что это моя родная земля, - охотно поведала она. - В советские годы здесь все знали друг друга, даже двери в домах не закрывали на ночь. На улицах можно было встретить коров и коз. Сейчас, конечно, не так, но все равно у нас очень тихо и спокойно. Свой дом, как и многие другие, я до сих пор отапливаю печью с дровами, а газ нам привозят в баллонах".

Есть в Троице-Лыкове и дома с удобствами, но это все больше коттеджи в два-три этажа за высокими заборами - туда все блага цивилизации подведены. Таких особняков, сетуют местные старожилы, все больше, и от этого деревня начинает смахивать на элитный коттеджный поселок. Что, впрочем, неудивительно - спрос на землю тут высокий, причем ценятся не столько дома, сколько именно участки. Тут и в объявлениях рекламируют не число комнат и ремонт, а землю - за 18 соток с деревянным домиком 1947 года постройки просят 39 миллионов рублей! В среднем же сотка стоит около 2 миллионов рублей.

Как добраться: непосредственно в деревню заходит только автобус N 137, курсирующий от станции метро "Щукинская". Пешком в деревню можно дойти от метро "Строгино" за 20-25 минут.

Двухэтажная Москва

Еще один необычный поселок, расположенный недалеко от центра столицы и тем не менее малоизвестный, - Курьяново. Он будто скрыт от города, поскольку с одной стороны его закрывают крупнейшие в Европе Курьяновские очистные сооружения, а с другой - железная дорога.

Благодаря очистным сооружениям этот микрорайон и появился - на его месте несколько веков существовала деревня, однако ее жителей еще в 1930-е расселили из-за строительства предприятия и поселка для сотрудников. Сам рабочий поселок вырос уже в 1950-е годы, причем застраивался по единому проекту, что даже сейчас бросается в глаза при взгляде на карту.

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Центральной осью служит Курьяновский бульвар, берущий начало у Дома культуры, который вполне гармонично мог бы смотреться на ВДНХ, - правильные формы, высокие колонны, обилие декоративных украшений на фасаде. Настоящая парадная архитектура 50-х годов прошлого века. А прямо напротив стоит памятник Владимиру Ленину, выкрашенный серебристой краской, - такой можно встретить в любом провинциальном российском городе, но для Москвы это сродни музейному экспонату.

"Помню, как у этого памятника проводили школьные линейки и принимали в пионеры, а на бульваре по вечерам гулял едва ли не весь поселок, - вспоминает местная жительница Елена Афонина. - С тех пор, конечно, многое изменилось - молодежи стало меньше, да и далеко не все жители работают на очистных сооружениях".

Основа местного жилого фонда - двухэтажные жилые дома на несколько квартир, часто с отдельными входами. Летом улицы утопают в зелени, у каждого дома свой палисадник, огороженный деревянным штакетником, выкрашенным в зеленый цвет - как в классической деревне. От Курьяновского бульвара расходятся узкие улицы, где нет припаркованных машин, их оставляют во дворах. Во время прогулки возникает ощущение, словно вернулся в прошлое. Даже что-то вроде стены почета стоит напротив административного здания очистных сооружений. Правда, при ближайшем рассмотрении на ней обнаруживаются не фотографии сотрудников, а этапы строительства и реконструкции предприятия. Раньше большой местной проблемой был неприятный запах, но сейчас с этим стало лучше - сказалось обновление оборудования.

Как добраться: метро в Курьяново и поблизости нет, зато сюда ходит много автобусов. От станции "Печатники", например, в поселок ведут сразу 4 маршрута. Еще неподалеку есть станция МЦД-2 "Перерва", а до конца года на этом же диаметре обещают открыть станцию "Курьяново" - жители поселка ее очень ждут.

От Поленова до Серова

Это, пожалуй, самая известная и расположенная ближе всего к центру Москвы деревня - Сокол или, как его чаще называют, поселок художников. Такое народное имя дали из-за названий улиц - Серова, Поленова, Саврасова... Основан поселок вблизи Ленинградского проспекта в 1923 году и скоро отметит вековой юбилей. Архитекторы попытались реализовать здесь концепцию города-сада, объединяющего все лучшее от городского и деревенского образа жизни. Отчасти получилось - тут тихо, много зелени и деревьев, большие земельные участки, а до станции метро "Сокол" можно дойти за 10 минут.

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Впрочем, эта привлекательность сыграла с поселком злую шутку - снести его и застроить высотками не раз собирались еще с 1950-х годов, но местным жителям всякий раз удавалось сохранить это удивительное место. В конце концов, его даже взяли под охрану - в 1979 году признали памятником градостроительства, и сейчас поселок носит статус объекта культурного наследия регионального значения.

Охранные статусы, правда, не уберегли многие здания от перестройки, а поселок в целом - от высоких глухих заборов. В 1990-е многие местные жители дома продали, и на их месте выросли особняки. Некоторые из них сейчас продаются за десятки, а то и сотни миллионов рублей - за один коттедж, к примеру, просят 350 миллионов рублей. Но оказаться в совсем другой Москве, сделав всего шаг в сторону с Ленинградского проспекта, в поселке все еще можно.

Как добраться: пешком от станции метро "Сокол" 10-15 минут.

До Кремля от этого дачного пейзажа всего несколько километров. Фото: Сергей Михеев
Кстати

Ждать ли сноса?

Жители московских поселков боятся сноса - урбанизация отправила в прошлое десятки московских деревень, а прямо сейчас экскаваторы сносят последние домики в поселке Терехово на северо-западе столицы. Но оставшимся трем поселкам это не грозит. В Институте Генплана Москвы "РГ" рассказали, что охранный статус есть не только у Сокола, но и у Троице-Лыкова - он защищает как расположенную рядом одноименную усадьбу, так и сам поселок. А Курьяново частично расположено в особой зоне регулирования застройки. Так что любые работы на этих территориях должны согласовываться с Мосгорнаследием.

Общество Ежедневник Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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