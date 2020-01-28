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28.01.2020 13:22
Проект: В регионах

Калужские власти заставят подрядчика доделать дороги

24 января состоялось заседание комиссии городской думы по анализу деятельности муниципальных предприятий и учреждений под председательством Юрия Титкова.
Фото: Городская дума Калуги Фото: Городская дума Калуги
Фото: Городская дума Калуги

Депутаты рассмотрели вопрос текущей деятельности муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства" в части реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Всего в 2019 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполнен ремонт 29 дорог протяженностью 55,3 км. Стоимость выполненных работ составила 758,6 млн. рублей.

26 и 30 ноября 2019 года в ходе комиссионной проверки был выявлен ряд замечаний: не выполнена обратная отсыпка за бортовым камнем, не восстановлено покрытие тротуаров после замены бортового камня, требуется проливка швов стыков на границах основного дорожного покрытия и покрытия съездов.

Фото: Городская дума Калуги
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Как заверила депутатов директор МКУ "Служба единого заказа городского хозяйства" Татьяна Арен, выявленные замечания будут исправлены до 1 июня 2020 года в рамках гарантийных обязательств.

На автомобильных дорогах, ремонт которых осуществляло ООО "Липецк Дорога" также планировалось провести работы по устранению выявленных замечаний в весенне-летний период 2020 года. Но в связи с тем, что подрядчик официально не признал своих гарантийных обязательств, в настоящее время Службой единого заказа городского хозяйства проводится претензионно-исковая работа.

Планируется в судебном порядке обязать ООО "Липецк-дорога" выполнять гарантийные обязательства по десяти дорогам.

Кроме того, на рассмотрении в суде находится ряд исковых заявлений, связанных с оплатой выполненных работ, ООО "Липецк-Дорога" планирует взыскать с городской Управы 67 миллионов рублей.

Был затронут вопрос подготовки к реализации проекта "БКАД" в 2020 году. Как сообщил депутатам заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко, проводится синхронизация графиков выполнения работ ресурсоснабжающих организаций по замене инженерных коммуникаций и подрядчиков по замене асфальтового покрытия.

Фото: Городская дума Калуги
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Председатель комиссии Юрий Титков обратил внимание на необходимость ужесточения требований контрактной документации в части сумм обеспечения гарантийных обязательств.

Депутат Карп Диденко, в свою очередь отметил, что 90% подрядчиков стремятся уклониться от выполнения гарантийных обязательств, в связи с чем необходимо увеличить суммы обеспечения.

По словам депутата Якова Казацкого ранее к работе подрядчика ООО "Руслан - 1" было высказано немало претензий, тем не менее, в 2020 году этой организации предстоит выполнить большой объем работ по ремонту дорог.

Игорь Бугаенко заверил членов комиссии, что в этом году все действия подрядчиков будут фиксироваться и за первыми же нарушениями последует одностороннее расторжение контракта.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение запросить дополнительную информацию о судебных разбирательствах с ООО "Липецк-дорога".

Была запрошена информация о суммах обеспечения гарантийных обязательств по контрактам на ремонт дорог в 2020 году и информация об объеме работ ресурсоснабжающих организаций по замене коммуникаций.

Фото: Городская дума Калуги
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Управлению городского хозяйства было поручено изучить опыт соседних регионов в части использования снятой при ремонте дорог асфальтовой крошки.

Также было решено запросить информацию по реализации второго этапа проекта организации платного парковочного пространства и ремонту дорог в рамках выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети.

Члены комиссии обсудили вопрос текущей деятельности МБУ "Служба жилищного обеспечения" в сфере управления многоквартирными жилыми домами.

Муниципальное бюджетное учреждение "Служба жилищного обеспечения" приступило к работе 25 марта 2019 года.

На учреждение возложены функции по управлению многоквартирными домами, ранее находившимися в ведении МУП "УК МЖД Московского округа", проходящего процедуру банкротства. Также МБУ СЖО ведет работу по уборке межквартальных проездов.

С марта по декабрь 2019 году МБУ СЖО было выделено 7 миллионов 157 тысяч рублей в рамках муниципального задания.

За 2019 год была проведена работа по переводу многоквартирных жилых домов в управление данной организации из обанкротившихся управляющих компаний.

Проведен запуск отопления, ведется работа по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, а также уборка, окос, опиловка деревьев и вывоз мусора с прилегающих территорий.

Всего по состоянию на 21 января 2020 года в управлении МБУ находится 714 домов, 177 из них являются памятниками архитектуры, по 36 домам имеются решения суда о проведении капитального ремонта.

Признано аварийными 132 дома, кроме того еще 28 домов, не проходивших межведомственную комиссию, имеют предельный износ конструктивных элементов по обследованию БТИ.

Фото: Городская дума Калуги
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Учреждению выдано 107 предписаний Государственной жилищной инспекции.

Работа по предписаниям ведется ежедневно, но в связи с объемом требуемых работ и состоянием жилых домов выполнить все в установленные сроки не представляется возможным.

Учреждение испытывает дефицит кадров, необходима дополнительная техника, для поддержания ветхих домов в нормативном состоянии требуются значительные средства. Находящиеся в управлении дома расположены на территории всего города, в том числе в отдаленных микрорайонах. Собираемость платежей составляет порядка 70%, ведется претензионная работа.

Члены комиссии поручили МБУ "Служба жилищного обеспечения" и управлению ЖКХ провести анализ потребностей учреждения в дополнительном финансировании, а также предоставить информацию об объемах работы по уборке межквартальных проездов в рамках муниципального задания.

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