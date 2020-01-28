Калужские власти заставят подрядчика доделать дороги

24 января состоялось заседание комиссии городской думы по анализу деятельности муниципальных предприятий и учреждений под председательством Юрия Титкова.

Депутаты рассмотрели вопрос текущей деятельности муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства" в части реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Всего в 2019 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполнен ремонт 29 дорог протяженностью 55,3 км. Стоимость выполненных работ составила 758,6 млн. рублей.

26 и 30 ноября 2019 года в ходе комиссионной проверки был выявлен ряд замечаний: не выполнена обратная отсыпка за бортовым камнем, не восстановлено покрытие тротуаров после замены бортового камня, требуется проливка швов стыков на границах основного дорожного покрытия и покрытия съездов.

Как заверила депутатов директор МКУ "Служба единого заказа городского хозяйства" Татьяна Арен, выявленные замечания будут исправлены до 1 июня 2020 года в рамках гарантийных обязательств.

На автомобильных дорогах, ремонт которых осуществляло ООО "Липецк Дорога" также планировалось провести работы по устранению выявленных замечаний в весенне-летний период 2020 года. Но в связи с тем, что подрядчик официально не признал своих гарантийных обязательств, в настоящее время Службой единого заказа городского хозяйства проводится претензионно-исковая работа.

Планируется в судебном порядке обязать ООО "Липецк-дорога" выполнять гарантийные обязательства по десяти дорогам.

Кроме того, на рассмотрении в суде находится ряд исковых заявлений, связанных с оплатой выполненных работ, ООО "Липецк-Дорога" планирует взыскать с городской Управы 67 миллионов рублей.

Был затронут вопрос подготовки к реализации проекта "БКАД" в 2020 году. Как сообщил депутатам заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко, проводится синхронизация графиков выполнения работ ресурсоснабжающих организаций по замене инженерных коммуникаций и подрядчиков по замене асфальтового покрытия.

Председатель комиссии Юрий Титков обратил внимание на необходимость ужесточения требований контрактной документации в части сумм обеспечения гарантийных обязательств.

Депутат Карп Диденко, в свою очередь отметил, что 90% подрядчиков стремятся уклониться от выполнения гарантийных обязательств, в связи с чем необходимо увеличить суммы обеспечения.

По словам депутата Якова Казацкого ранее к работе подрядчика ООО "Руслан - 1" было высказано немало претензий, тем не менее, в 2020 году этой организации предстоит выполнить большой объем работ по ремонту дорог.

Игорь Бугаенко заверил членов комиссии, что в этом году все действия подрядчиков будут фиксироваться и за первыми же нарушениями последует одностороннее расторжение контракта.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение запросить дополнительную информацию о судебных разбирательствах с ООО "Липецк-дорога".

Была запрошена информация о суммах обеспечения гарантийных обязательств по контрактам на ремонт дорог в 2020 году и информация об объеме работ ресурсоснабжающих организаций по замене коммуникаций.

Управлению городского хозяйства было поручено изучить опыт соседних регионов в части использования снятой при ремонте дорог асфальтовой крошки.

Также было решено запросить информацию по реализации второго этапа проекта организации платного парковочного пространства и ремонту дорог в рамках выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети.

Члены комиссии обсудили вопрос текущей деятельности МБУ "Служба жилищного обеспечения" в сфере управления многоквартирными жилыми домами.

Муниципальное бюджетное учреждение "Служба жилищного обеспечения" приступило к работе 25 марта 2019 года.

На учреждение возложены функции по управлению многоквартирными домами, ранее находившимися в ведении МУП "УК МЖД Московского округа", проходящего процедуру банкротства. Также МБУ СЖО ведет работу по уборке межквартальных проездов.

С марта по декабрь 2019 году МБУ СЖО было выделено 7 миллионов 157 тысяч рублей в рамках муниципального задания.

За 2019 год была проведена работа по переводу многоквартирных жилых домов в управление данной организации из обанкротившихся управляющих компаний.

Проведен запуск отопления, ведется работа по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, а также уборка, окос, опиловка деревьев и вывоз мусора с прилегающих территорий.

Всего по состоянию на 21 января 2020 года в управлении МБУ находится 714 домов, 177 из них являются памятниками архитектуры, по 36 домам имеются решения суда о проведении капитального ремонта.

Признано аварийными 132 дома, кроме того еще 28 домов, не проходивших межведомственную комиссию, имеют предельный износ конструктивных элементов по обследованию БТИ.

Учреждению выдано 107 предписаний Государственной жилищной инспекции.

Работа по предписаниям ведется ежедневно, но в связи с объемом требуемых работ и состоянием жилых домов выполнить все в установленные сроки не представляется возможным.

Учреждение испытывает дефицит кадров, необходима дополнительная техника, для поддержания ветхих домов в нормативном состоянии требуются значительные средства. Находящиеся в управлении дома расположены на территории всего города, в том числе в отдаленных микрорайонах. Собираемость платежей составляет порядка 70%, ведется претензионная работа.

Члены комиссии поручили МБУ "Служба жилищного обеспечения" и управлению ЖКХ провести анализ потребностей учреждения в дополнительном финансировании, а также предоставить информацию об объемах работы по уборке межквартальных проездов в рамках муниципального задания.