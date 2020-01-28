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28.01.2020 16:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Работа без оглядки

Кто и зачем переходит на новый налоговый режим
Текст: Елена Шулепова (Калуга)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 16(8070)
Новый налоговый режим для самозанятых действует уже в 23 регионах cтраны, в том числе в Воронежской и Калужской областях. Но если для воронежцев это новая практика, то калужане получили такую возможность еще в начале прошлого года - тогда регион вошел в число пилотных. Каковы итоги этого эксперимента, в чем плюсы и минусы самозанятости? Ответ искала корреспондент "РГ".
Для многих работников бьютииндустрии переход на самозанятость может стать выгодным. Фото: Марина Лысцева/ ИТАР-ТАСС

Желающих достаточно

Уже в январе 2019-го, по оценке налоговой службы, легализовались десять процентов самозанятых жителей Калужской области. На специальный налоговый режим тогда переходили до ста человек в день. Комментируя ситуацию корреспонденту "РГ", губернатор Анатолий Артамонов назвал тогда прогнозируемое число самозанятых в Калужской области: по расчетам специалистов, количество потенциальных плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) оценивалось в 4-6 тысяч. Сегодня можно сказать, что оценка была сильно занижена: по данным регионального управления ФНС, на 10 января этого года зарегистрировано 8976 человек, применяющих этот спецрежим.

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Однако прогнозы по отчислениям в бюджет от самозанятых не оправдались. Год назад губернатор говорил, что можно рассчитывать на сумму около ста миллионов рублей. Реальность оказалась значительно скромнее: по состоянию на 30 декабря 2019 года доход от уплаты НПД в региональную казну составил 19,2 миллиона. Все же силен миф о том, что нелегальный малый бизнес аккумулирует крупные суммы. На деле доходы большинства предпринимателей, зарабатывающих мелкими услугами, находятся в пределах средней зарплаты по региону - в пределах сорока тысяч рублей.

Выйти из тени

Мотивация у предпринимателей, решивших зарегистрироваться в качестве самозанятых, различна. Но большинство говорит о желании работать официально, платить посильный налог, причем так, чтобы это не требовало больших затрат времени и сил. Собственно, с переходом на НПД, по их уверениям, так и получилось. Во всяком случае, найти человека, который бы зарегистрировался и потом отказался от статуса самозянятости, не удалось. Хотя, как пояснил мастер по ремонту Лев Макаров, сделать это очень просто - в приложении есть кнопка "сняться с учета": нажал - и больше никаких отчислений. Правда, если передумаешь, вновь вернуть статус можно будет только через год.

- В качестве самозанятого чувствую себя прекрасно, - поделился Лев Алексеевич. - Работаю официально, у меня есть определенный статус - и перед заказчиками выгляжу прилично, и перед государством совесть чиста, поскольку налоги плачу.

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Одно время Лев Макаров работал по найму, но хотел самостоятельности. Стать индивидуальным предпринимателем все никак не решался - много мороки. В тоже время, по его словам, людям часто бывает нужна помощь в домашних делах. Они готовы платить, а он - делать. Деньги небольшие, но доход регулярный, однако, если зарегистрировать ИП, то после уплаты налогов, на жизнь практически ничего не останется. А у него принцип - работать официально.

Единственная сложность, с которой столкнулся - чисто техническая. Первоначально в приложении нельзя было указать более одной позиции. Сейчас эту проблему решили.

Илья Захаров работает таксистом. Перейти на НДП ему посоветовал, как он говорит, "партнер" - федеральный агрегатор. Уверяет, что никто на этом не настаивал - мог бы и дальше сотрудничать по-прежнему, но новый режим оказался еще и выгодным. Дело в том, что до этого он выплачивал 5,5 процента от заработка таксопарку, хотя официально там трудоустроен не был. За что платил, и сам толком объяснить не может.

- Мне же все равно куда платить, - поясняет таксист. - А так даже дешевле получается - 4 процента, плюс десять тысяч субсидия (налоговый вычет - прим РГ), ставка уменьшается до трех процентов. Десять процентов по-прежнему отдаю партнеру - от них получаю заказы, путевые листы. А таксопарк мне уже не нужен: есть официальная работа, можно взять справку 2НДФЛ.

Бывшие индивидуальные предприниматели становятся самозанятыми, чтобы упростить отношения с налоговыми органами

- Вышел из тени, - смеется его коллега Михаил Смирягин, поясняя, зачем стал самозанятым. - Мне нужен был новый автомобиль. В банке приняли документы, дали автокредит. Конечно, если бы можно было, не стал бы говорить о налогах, но новую машину тогда мне никто не даст. По итогам года могу сказать, что на выплатах сэкономил примерно процентов тридцать - все равно ведь приходилось часть заработка отдавать.

От ИП к НПД

Довольно значительную часть самозанятых составляют бывшие индивидуальные предприниматели. Наталия Соколова, по совету консультанта налоговой инспекции, в январе прошлого года закрыла свое ИП и перешла на новый спецрежим. У нее маникюрный кабинет. Говорит, что могла бы работать и неофициально - есть постоянные клиенты.

- Над работать законно, чтобы не оглядываться, - считает Наталия. - Я люблю свое дело, своих клиентов. Но люди бывают разные. Знаете, проверки ведь проходят по заявлениям. А я хочу зарабатывать на "хлеб с икрой" и не думать о последствиях.

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В ее случае речь идет не о легализации бизнеса - спецрежим ей понадобился именно для упрощения отношений с налоговыми органами. Теперь все общение с налоговиками - в телефоне. И никаких деклараций! Когда Наталии понадобилась справка о доходах для получения шенгенской визы, достаточно было одного нажатия кнопки, и в тот же день документ с печатями был у нее.

- Зачем нужны все эти затраты времени, энергии, ресурсов? - восклицает Наталия. - К тому же и мне, и клиентам очень удобно, что можно рассчитываться по безналу.

Для упрощения отчетности изменил налоговый режим и Алексей Носов. У него юридическая контора: будучи индивидуальным предпринимателем, работал на "упрощенке". С переходом на НПД налоговое бремя для него не изменилось - все те же шесть процентов при работе с юридическими лицами. Но общение с налоговой теперь сведено к минимуму. Кроме того, он отмечает, что теперь "не привязан к банку", не тратится на обслуживание счета - достаточно обычной карты. Как и у многих работающих в режиме самозанятости, для личных нужд у него одна карта, для бизнеса - другая.

- Главное, что есть выбор, и при этом можно подтвердить свои доходы, - рассуждает юрист.

Есть и такой нюанс: самозанятые не обязаны делать отчисления в ПФ, но и в трудовой стаж эта деятельность не включается. Можно зарегистрироваться в ПФ и добровольно отчислять взносы на будущую пенсию. "Домашний мастер" Лев Макаров так и собирается сделать, как только заработок станет повыше. Алексею Носову это ни к чему - он военный пенсионер. А Наталию Соколову тот факт, что ее работа по десять часов в день не войдет в трудовой стаж, вообще не смущает: "Будем зарабатывать себе на старость сами".

Есть вопросы

Мои собеседники особых "подводных камней" в новом налоговом режиме пока не обнаружили. Есть технические вопросы, но чаще всего они связаны с тем, что "не на ту кнопку нажал". Как правило, они решаются, и навыки нарабатываются достаточно быстро.

Но есть вопросы, не связанные непосредственно с работой приложения в мобильном телефоне или легализацией доходов. Роман Тамонов, занимающийся грузоперевозками, обратил внимание на проблемы обеспечения безопасности на дорогах и взаимоотношения с ГИБДД.

- Кто должен контролировать техническое состояние транспорта? - задает вопрос водитель. - Если есть техника, то кто-то должен осмотреть ее перед рейсом. Даже на малых предприятиях машины и водители должны проходить осмотр перед выездом. А тут получается, что все на совести одного человека. Опять же, большегруз останавливает инспектор ГИБДД, спрашивает: где путевка? А у меня есть только заказ. Как он будет на это реагировать? Должно быть еще и медосвидетельствование, и прочие разрешительные документы. Получается, что я еду на КамАЗе на свой страх и риск? А ведь это транспорт повышенной опасности.

Пока эти нюансы, по его словам, нигде не прописаны. Как и нет в списке разрешенных к применению видов деятельности, например, таких, как оказание услуг тракториста. Относится ли работа на тракторе к строке "прочие" или нет? А ну как тракторист, работающий нелегально, подаст заявление на регистрацию самозанятости, а ему откажут. А после таким образом вычислят и заставят платить налоги по полной? Такие опасения действительно есть, и это порой мешает многим выйти из тени.

Словом, чем больше работает новый налоговый режим, тем больше возникает вопросов. Но специалисты утверждают, что закон будет корректироваться.

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