"Локомотив" требует в суде от экс-президента клуба более 140 млн рублей

Футбольный клуб "Локомотив" подал иск на бывшего президента Илью Геркуса на сумму 144 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте арбитражного суда Москвы.

При этом пока нет информации, с чем именно связаны эти требования. Напомним, что Геркус занимал пост президента в клубе с лета 2016 года по начало зимы 2018-го.

Притом именно с Геркусом связан последний успех клуба, а именно чемпионский титул в 2018 году, первый за последние 14 лет. В 2017 году "Локомотив" также стал обладателем Кубка России.