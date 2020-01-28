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28.01.2020 19:18
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив" требует в суде от экс-президента клуба более 140 млн рублей

Текст: Максим Домчев

Футбольный клуб "Локомотив" подал иск на бывшего президента Илью Геркуса на сумму 144 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном сайте арбитражного суда Москвы.

Фото: REUTERS
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При этом пока нет информации, с чем именно связаны эти требования. Напомним, что Геркус занимал пост президента в клубе с лета 2016 года по начало зимы 2018-го.

Притом именно с Геркусом связан последний успех клуба, а именно чемпионский титул в 2018 году, первый за последние 14 лет. В 2017 году "Локомотив" также стал обладателем Кубка России.

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