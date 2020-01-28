Москвичку осудили на два года колонии за ложные сообщения о минировании

Два года колонии общего режима получила жительница Москвы за ложные сообщения о минировании. Такое решение принял Раменский городской суд Подмосковья.

Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, в феврале 2019 года женщина пять раз звонила в экстренные службы и сообщала о том, что заминированы разные жилые дома в поселении Островцы подмосковного Раменского округа. Всякий раз на место выезжали взрывотехники и спасатели с собаками, но никаких взрывчатых веществ по указанным адресам обнаружено не было.

Женщину отследили по телефонному номеру и осудили за заведомо ложное сообщение о теракте.