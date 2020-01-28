Новому транспортнику Ил-112 поменяют шасси

До конца 2020 года самарский завод "Авиаагрегат" передаст Воронежскому самолетостроительному обществу первый комплект доработанного шасси для перспективного военно-транспортного самолета Ил-112.

- Конструкторы "Авиаагрегата" провели доработку опор шасси и гидроцилиндров Ил-112, трубопроводов передней опоры шасси и рулежных гидроцилиндров, а также систем герметичности, - рассказали в пресс-службе концерна "Технодинамика", в который входит самарское предприятие.

Улучшенные агрегаты успешно прошли цикл заводских испытаний.

- Мы работаем в тесном контакте с Минобороны. В соответствии с решением об оптимизации взлетной массы самолета вносятся коррективы в конструкторскую документацию и технологические процессы, - цитирует ТАСС главу холдинга Игоря Насенкова.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112 - первый авиалайнер, спроектированный и построенный с ноля в постсоветской России. Он совершил первый полет весной 2019 года в Воронеже. Опытный образец получился слишком тяжелым, из-за чего Ил-112 не соответствует тактико-техническому заданию Минобороны по доставке пяти тонн груза на максимальную дальность в 1200 километров.

Разработан план снижения массы транспортника путем использования композитов, замены ряда деталей - например, рампы и створок грузового люка, - оптимизации штурманского оборудования. Вес первого прототипа Ил-112 удалось снизить на тонну, сообщила в ноябре 2019 года пресс-служба ПАО "Ильюшин". Третий экземпляр транспортника планируется облегчить на две тонны.