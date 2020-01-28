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28.01.2020 21:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В этом вся соль

Почему у москвичей так популярны походы всей семьей в галокамеры?
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 18(8072)
Почти в каждом районе Москвы появились соляные комнаты (или по-научному - галокамеры) - места для семейной релаксации с имитацией курортного климата. Открываются они и в поликлиниках, и даже просто на первых этажах жилых домов, рядом с магазинами и парикмахерскими. Корреспонденты "РГ" решили проверить, реально ли это - оказаться душой на море, а телом - в запорошенном снегом Бибиреве.
В "Лужниках" соляная комната привлекает детей не меньше, чем горки и многочисленные бассейны. Фото: Михаил Синицын/РГ В "Лужниках" соляная комната привлекает детей не меньше, чем горки и многочисленные бассейны. Фото: Михаил Синицын/РГ
В "Лужниках" соляная комната привлекает детей не меньше, чем горки и многочисленные бассейны. Фото: Михаил Синицын/РГ

Объявления о том, что в нашем в районе появилась соляная комната, попадались на глаза частенько, но мысль посетить ее как-то не приходила в голову. А тут на популярном сервисе купонов увидели скидку. С учетом дисконта 20-минутный сеанс стоил около 300 рублей на человека. Ну что ж, попробуем. Ведь нередко приходилось слышать, что семь сеансов по 20 минут равносильны по полезному эффекту двухнедельному вояжу на море. Да и потом - ощутимо дешевле.

В поисках оздоровительной комнаты пришлось уйти довольно далеко в спальную часть района. Обнаружили ее прямо в жилом доме, но с отдельным входом. "Тут, друзья, сплошная польза, - явно рад был видеть посетителей администратор. - Циркуляция морского воздуха, релакс... А уж ребенку как интересно будет!"

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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И то правда. В комнате соленым было все: стены, пол... Площадь - чуть больше средней московской однушки. Кроме уютных пуфиков имелась игровая зона: машинки, ведерки, лопатки и совки. Слой морской соли на полу босыми ногами ощущался действительно почти так же, как песок на каком-нибудь уединенном пляже. В цветном освещении все это завораживало. Пока дочка играла, полежать и почитать в терапевтическом уединении стало большим удовольствием.

Кое-где в соляных пещерах водятся аниматоры. Как, например, в аквакомплексе "Лужники". Мало кто знает, что тут есть не только бассейны, горки и комплекс терм, но еще и галокамера. Здесь соляная зона - составная часть детской игровой комнаты. Взрослые могут оставить тут детей под присмотром на некоторое время. Впрочем, довольно часто родители и сами отдыхают в окружении целебной соли.

Маленькая Лиза Колмакова, глядя на рассыпанную по полу соль, на секунду застеснялась, но любопытство взяло верх. "Шарики любишь?" - администратор комнаты Иван Зимаков явно знал, как зажечь ребячье сердце. В руках у Ивана - небольшой планшет, который запустил интерактивную развлекательную программу. Наверху в пещере - проектор, который превращал соль на полу то в небо с летающими шарами, то в скованную льдом реку, то в сказку, меняя каждые две минуты времена года. Соль с мультимедийной подпиткой играла вместе с ребенком. Сделает кроха горку, сверху - небольшую ямку. Глядь - а это уже вулкан с вытекающей лавой. Пока Лиза и ее младшая сестренка-именинница Катя наслаждались метаморфозами соли, родители отдыхали. "Несколько лет назад мы в такой пещере бывали в Белоруссии, в санатории, - вспоминают они. - Правда, она раза в три была больше по площади. Во время сеансов даже классическую музыку включали". Так что, глядишь, во время детских игр и родители вылечатся от чего-нибудь. Или это все коммерческие байки?

Нет. Как удалось выяснить "РГ", соляные комнаты и вправду обладают лечебным эффектом, они существуют и при некоторых московских клиниках. Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, лечебный микроклимат в таких помещениях создается с помощью специальной аппаратуры - она насыщает галокамеру сухим солевым аэрозолем. Именно его посетители непрерывно вдыхают в ходе сеанса. В департаменте отметили, что все это стимулирует защитные механизмы наших органов дыхания. Плюс крепнет иммунитет и стрессоустойчивость.

Врачи считают, что воздух "соляной пещеры" обладает омолаживающим эффектом, так как он содержит множество веществ с антибактериальными и антиоксидантными свойствами. У человека улучшается приток крови к клеткам эпидермиса и усиливается кислородный обмен, кожа становится более упругой, эластичной, бархатистой, а мелкие морщины разглаживаются.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Также опытные медики рекомендуют галотерапию людям, отчаявшимся в своих попытках бросить курить. Благодаря этому физиотерапевтическому методу легкие постепенно очистятся от накопленных вредных веществ, в том числе и попавших в организм из загрязненного воздуха мегаполиса. Одновременно произойдет детоксикация и вывод шлаков из организма.

Полезно это и незашлакованным детям. Например, персонал детской городской поликлиники N 28 отмечает, что противопоказаний не так уж и много. Отложить посещение стоит разве что в момент обострения инфекционных заболеваний, иначе проблемы со здоровьем могут усугубиться. Во всех остальных случаях соляные комнаты при клиниках можно посещать бесплатно, это входит в полис ОМС. Правда, если есть назначение врача.

Еще больший интерес соляные комнаты вызывают у бизнеса. В Сети мы нашли десятки объявлений от мастеров, которые берутся сделать такую пещеру "под ключ" всего за 300 тысяч рублей.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Сергей Бабкин
Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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