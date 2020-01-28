Подо Ржевом начинается установка 25-метрового памятника Советскому солдату

Главному герою Великой Отечественной, его величеству рядовому солдату прошедших сражений с гитлеровским нацизмом возносится в эти дни легендарный обелиск, устремленный на 25 метров над просторами России. Выше, наверное, только 85-метровый обелиск Родине-матери на берегах Волги, талантливому творению которого - Евгения Вучетича - уже более полувека поклоняется весь мир.

А в Тверской области на площадке Ржевского мемориала в среду уже начинается установка центральной фигуры самого большого в Европе бронзового памятника Советскому солдату, о котором информировал "СОЮЗ". Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах минувшей войны возводится на месте кровопролитных боев в 210 км от российской столицы. Его авторами стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, которые победили в открытом международном конкурсе. На площадке, уточняет БЕЛТА, уже возведен десятиметровый курган, на котором размещен каркас будущего мемориала. Создаются и музейный филиал, автодорожная инфраструктура, благоустраивается территория.

Сначала на Ржевской мемориале, сообщает агентство, будут установлены средняя и нижняя части памятника, а затем - верхняя. Место возведения исторического комплекса 30 января посетят государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, скульптор Андрей Коробцов, а также ветераны ВОВ. Правда, после сборки монумент будет скрыт строительными лесами до майских торжеств.

Мемориал, как известно, создается по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Идея была поддержана президентами Союзного государства и реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке СГ. Его общая стоимость - 650 млн российских рублей. Из союзного бюджета выделяется 200 млн российских рублей, остальные средства - народные пожертвования.