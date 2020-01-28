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28.01.2020 16:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин осмотрел итоги реставрации здания в Хохловском переулке

Текст: Сергей Жуков
Фото: Сергей Михеев
В центре столицы завершена реставрация здания бывшей Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке. Старинный особняк восстановлен по программе "Рубль за квадратный метр".

Как рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев возрожденный памятник истории и культуры, по этой программе уже отреставрированы 19 исторических зданий, на восьми объектах работы продолжаются. В этом году, например, должны закончить жилой дом Наумовых-Волконских и усадьбу XIX века в Гороховском переулке. Здание же Московской межевой канцелярии возрождено. Его скоро займут офисы. Такое решение принял арендатор, который покрыл затраты на реставрацию. Город взамен отдал инвесторам помещения в аренду на 49 лет по символичной цене - один рубль за квадратный метр в год. "Особняк пережил пожар 1812 года и перестройки советского периода, - пояснил Сергей Собянин. - Москва едва не потеряло здание при пожаре 2014 года. Постройка и без того была ветхой, находилась в аварийном состоянии". Огонь, рассказала "РГ" главный архитектор проекта Татьяна Борисова, частично разрушил кровлю и верхние перекрытия дома. Несколько лет здание так и простояло заброшенным. В 2018 году сюда пришли реставраторы. Они укрепили фундамент, цоколь и стены, восстановили фасады. Плюс ко всему воссоздали элементы декора, включая карнизы и наличники. На свое законное место вернулся утраченный балкон на третьем этаже. Разобраны поздние внутренние перегородки и обшивка стен и потолков. Самое главное - местами раскрыты исторические проемы и арки. "Когда мы пришли сюда, от былого величия осталось только название особняка, - поделилась с "РГ" Татьяна Борисова. - В помещениях первого и второго этажей мы обнаружили следы срубленных сводов 17 века. Их по крупицам и восстановили".

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По словам Борисовой, Московская межевая канцелярия размещалась на территории старинной дворянской усадьбы. История ее главного дома уходит в XVII век. Предположительно, именно тогда были возведены палаты, которые, по некоторым архивным данным, принадлежали князьям Лопухиным. В XVIII веке здесь появилась усадьба с жилым домом и хозяйственными пристройками. Какое-то время ею владела княгиня Мария Долгорукова. Затем особняк переходил от одного хозяина к другому: принадлежал одному из графов Шереметевых, князьям Репниным и княгине Екатерине Лобановой-Ростовской. В 1802 году городская казна выкупила здание для размещения в нем межевой канцелярии.

После Октябрьской революции 1917 года усадьба в Хохловском переулке была национализирована. В советское время там размещались различные учреждения и ведомства. В 1936 году на территории парадного двора выстроили четырёхэтажное здание школы, а в 1970-е годы у южной границы участка возвели многоэтажный жилой дом.

Кстати

Начиная с 2011 года в Москве отреставрировано 1 424 объекта культурного наследия, 213 из них - в 2019 году.

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