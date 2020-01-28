28 января получила неожиданное продолжение дикая история про ребенка, которого родители уже пять лет не забирают из клиники, ссылаясь на то, что малышка нездорова. Родители девочки, которая никогда не видела родного дома и после рождения прожила в перинатальном центре в Москве уже пять лет, объявлены в так называемый исполнительный розыск.

Напомним, в благополучной московской семье родилась девочка. Родители, заявив, что ребенок слабый, оставили девочку в столичном перинатальном центре. Пребывание там ребенка, да еще и в отдельной палате, стоит очень больших денег. Родители девочки за то, что их ребенок живет не просто в хороших, а в очень хороших условиях платили и платят исправно. Но когда медики заявили, что с девочкой все в порядке и ее вполне можно забрать, делать этого не стали.

В больничной практике ничего подобного не случалось. Обычно мамы и папы просят побыстрее вылечить ребенка и вернуть его домой. Здесь же все просьбы медиков забрать здорового ребенка ни к чему не привели, и врачи пошли в суд.

О том, что родители теперь в розыске, вчера в Пресненском суде заявили представители органов опеки и больницы.

После того как дикая история с малышкой стала достоянием общественности, ситуацией стала заниматься опека. Именно по настоянию опеки, которая также не сталкивалась с такими случаями, а привыкла заниматься неблагополучными семьями, и начался суд.

Суд рассматривает иск, поданный опекой, об ограничении матери и отца девочки в родительских правах. Ответчики в суд не пришли.

Представитель столичного перинатального центра высказала мнение, что неявка в суд мамы с папой - совсем не повод откладывать заседание суда.

По ее словам, мать не появлялась и в других столичных судах, где слушается это странное дело. Родители девочки объявлены в розыск еще и Федеральной службой судебных приставов. Приставы ищут родителей из-за неисполнения решения Гагаринского суда.

Напомним, что Гагаринский суд Москвы обязал их забрать дочь домой. Прошел этот суд еще 20 сентября прошлого года. И он своим решением обязал родителей девочки забрать ее из клиники. Такой вердикт был оспорен.

Мосгорсуд подтвердил это решение 18 ноября, и оно уже вступило в законную силу. Родителям предложили добровольно забрать дочь до 2 декабря. Этого так и не произошло.

Вообще с действиями в этом деле родителей происходит что-то странное. Поначалу именно родители, когда начались суды, настаивали на том, чтобы все процессы шли гласно и открыто, чтобы всем доказать, что нормального здорового ребенка забирать домой из отдельной, но больничной палаты нельзя.

Вопрос с открытостью судебных заседаний подняли из-за того, что фактически слушается дело маленькой девочки, чьи персональные данные огласке не подлежат.

На вчерашнем заседании адвокат матери просила отложить суд в связи с тем, что мать девочки хочет лично присутствовать на процессе, но сейчас она находится на больничном.