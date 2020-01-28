Напомним, в благополучной московской семье родилась девочка. Родители, заявив, что ребенок слабый, оставили девочку в столичном перинатальном центре. Пребывание там ребенка, да еще и в отдельной палате, стоит очень больших денег. Родители девочки за то, что их ребенок живет не просто в хороших, а в очень хороших условиях платили и платят исправно. Но когда медики заявили, что с девочкой все в порядке и ее вполне можно забрать, делать этого не стали.
В больничной практике ничего подобного не случалось. Обычно мамы и папы просят побыстрее вылечить ребенка и вернуть его домой. Здесь же все просьбы медиков забрать здорового ребенка ни к чему не привели, и врачи пошли в суд.
О том, что родители теперь в розыске, вчера в Пресненском суде заявили представители органов опеки и больницы.
После того как дикая история с малышкой стала достоянием общественности, ситуацией стала заниматься опека. Именно по настоянию опеки, которая также не сталкивалась с такими случаями, а привыкла заниматься неблагополучными семьями, и начался суд.
Суд рассматривает иск, поданный опекой, об ограничении матери и отца девочки в родительских правах. Ответчики в суд не пришли.
Представитель столичного перинатального центра высказала мнение, что неявка в суд мамы с папой - совсем не повод откладывать заседание суда.
По ее словам, мать не появлялась и в других столичных судах, где слушается это странное дело. Родители девочки объявлены в розыск еще и Федеральной службой судебных приставов. Приставы ищут родителей из-за неисполнения решения Гагаринского суда.
Напомним, что Гагаринский суд Москвы обязал их забрать дочь домой. Прошел этот суд еще 20 сентября прошлого года. И он своим решением обязал родителей девочки забрать ее из клиники. Такой вердикт был оспорен.
Мосгорсуд подтвердил это решение 18 ноября, и оно уже вступило в законную силу. Родителям предложили добровольно забрать дочь до 2 декабря. Этого так и не произошло.
Вообще с действиями в этом деле родителей происходит что-то странное. Поначалу именно родители, когда начались суды, настаивали на том, чтобы все процессы шли гласно и открыто, чтобы всем доказать, что нормального здорового ребенка забирать домой из отдельной, но больничной палаты нельзя.
Вопрос с открытостью судебных заседаний подняли из-за того, что фактически слушается дело маленькой девочки, чьи персональные данные огласке не подлежат.
На вчерашнем заседании адвокат матери просила отложить суд в связи с тем, что мать девочки хочет лично присутствовать на процессе, но сейчас она находится на больничном.