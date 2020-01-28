Лефортовский районный суд Москвы во вторник перенес на 19 февраля рассмотрение административного иска защиты бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к столичному СИЗО "Лефортово".

Адвокаты экс-полицейского оспаривают постановку своего подзащитного на профилактический учет за склонность к побегу и нападениям.

Речь идет о времени пребывания Захарченко в столичном СИЗО. В настоящий момент, напомним, он отбывает наказание в мордовской колонии N5. Суд осенью прошлого года приговорил его к 12,5 года лишения свободы.

По словам адвоката Александра Горбатенко, Захарченко признали склонным к побегу и нападениям на правоохранителей, тогда как никаких инцидентов, которые позволили бы составить подобную характеристику, в СИЗО с ним не происходило.

При этом к мнению администрации СИЗО прислушались в колонии. "Из-за подобной оценки личности Захарченко в исправительной колонии не может трудоустроиться, кроме того ему приходится постоянно отмечаться у администрации", - пояснил адвокат Горбатенко.

Сам Захарченко, участвовавший в судебном заседании по конференц-связи из колонии, рассказал, что жалоба на него была составлена сотрудником ФСИН, который подслушал его беседу с сокамерниками. Якобы только на этом основании комиссия поставила Захарченко на профилактический учет. При этом каких-либо аудио- или видеодоказательств, свидетельствующих о деструктивных беседах, комиссии представлено не было, утверждает экс-полицейский.

Экс-полковник МВД Захарченко курировал борьбу с коррупционными преступлениями в ТЭК страны

В итоге Лефортовский суд прислушался к доводам осужденного. "Отложить заседание для направления запроса с просьбой сообщить информацию о наличии средств аудиовидеозаписи в камерах и наличии регистратора на форменном обмундировании сотрудника.

Следующее заседание назначить на 19 февраля, в 10.00", - огласил решение судья Антон Каргальцев. Также суд запросил сведения о наличии в камере телевизора и радио.

Во вторник также стало известно о результатах визита правозащитников в колонию, где отбывает наказание Захарченко. "Комиссия Общественной наблюдательной комиссии на днях посетила колонию N5 - все нормально у него, чувствует себя хорошо, никаких жалоб и просьб нет. Он не жаловался на состояние здоровья и не говорил о драке с одним из осужденных", - заявил председатель ОНК Мордовии Валерий Крутов.

По данным УФСИН по Мордовии, 9 января между двумя осужденными, в том числе Дмитрием Захарченко, на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, переросший в драку. В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо. Материалы об инциденте переданы в следственные органы.

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко курировал борьбу с коррупцией в топливно-энергетическом комплексе страны.

Он был задержан 9 сентября 2016 года, офицеру вменили несколько эпизодов взяточничества.

Резонанс дело получило после того, как в квартире его сводной сестры обнаружили почти 9 млрд рублей. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в казну.