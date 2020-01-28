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28.01.2020,  
11:14
Текст:  Елена Шулепова (Тула)

Ушел из жизни создатель активной защиты для танков Василий Бакалов

В Туле на 91-м году жизни скончался один из авторов знаменитой "Тунгуски", управляемых снарядов и активной защиты танков Василий Бакалов. Прощание с оружейником состоится 29 января, сообщили в КБП имени А. Г. Шипунова.
Фото: КБП им. А. Г. Шипунова Фото: КБП им. А. Г. Шипунова
Фото: КБП им. А. Г. Шипунова

Василий Бакалов - уроженец Воронежской области, после окончания Ленинградского электротехнического института был направлен в Тулу на ЦКБ-14 (сегодня это "Конструкторское бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова). Вся его жизнь была связана с разработкой вооружений. Общий трудовой стаж Василия Ивановича Бакалова - 60 лет, он прошел путь от инженера до первого заместителя начальника и главного конструктора КБП, а в последние почти двадцать лет был начальником и главным конструктором Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия.

Василий Бакалов - главный конструктор танковой защиты "Дрозд", один из разработчиков управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь", зенитного комплекса "Тунгуска". Стоял у истоков разработки противотанковых управляемых снарядов. Под его руководством в ЦКИБ СОО была создана линейка стрелкового оружия "МЦ". В 1980 году на Олимпийских играх в Москве наша сборная по стрелковому спорту выступала с этим оружием. Да и сейчас марка "МЦ" продолжает завоевывать медали на соревнованиях разного уровня. Всего же на его счету около 150 авторских свидетельств.

Бакалов - лауреат Ленинской и Мосинской премий, премии Министерства обороной промышленности, награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями. В 2009 году Василию Ивановичу Бакалову присвоено высокое звание "Почетный гражданин города-героя Тулы".

Он скончался 25 января в возрасте 90 лет. Глава города Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев выразили глубокие соболезнования родным и близким Василия Ивановича. "Он внес ощутимый вклад в развитие Тулы, области. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах!" - говорится в обращении мэрии.

Прощание с Василием Ивановичем Бакаловым состоится 29 января. В 12.00 пройдет отпевание в Свято-Никольском храме по адресу: г. Тула, ул. Революции, 6а. После этого Василия Бакалова похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.

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