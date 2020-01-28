В Белгородской области намерены создать предприятия, которые будут работать на улучшение экологической обстановки. Эту задачу решают ученые и промышленники, вошедшие в состав Белгородского Научно-образовательного центра. Уже готовы первые бизнес-проекты, реализация которых поможет избавить регион от отходов - превратить их в строительный гипс и топливо.

Новейшие разработки ученых могут значительно улучшить экологическую обстановку. Фото: Вячеслав Прокофьев

Зона влияния

Белгородский НОЦ, создававшийся одним из первых в стране, нацелен на рост наукоемких технологий в агропромышленном комплексе. Над этим уже трудятся ученые трех местных университетов - государственного, технологического и аграрного. Теперь к ним присоединились коллеги из других учебных заведений. Примечательно, что только на АПК деятельность научных школ не замкнется.

Директор федерального исследовательского центра "Немчиновка" Сергей Воронов, говоря об экологической ситуации в мире, отмечает: человеческая деятельность так или иначе будет влиять на природу. В развитых странах негативные последствия этого влияния стараются компенсировать: предприятия платят своеобразную пошлину в специализированные фонды, а штрафы за нарушение природоохранного законодательства год от года растут. Есть примеры, когда производители закладывают в стоимость товара цену его утилизации, а заводы, которые занимаются переработкой такого рода мусора, получают дотации от государства. В России пока эта система не так развита, а эксперты до сих пор используют термин "охрана окружающей среды", который, по словам Воронова, не так точен, как формулировка "рациональное природопользование".

-Для предотвращения деградации окружающей среды в России необходимо выделять ежегодно примерно 150 миллиардов рублей, однако эта сумма пока неподъемна для нашей страны, - уточнил Сергей Воронов.

Директор ФИЦ считает, что наряду с восстановлением природных ресурсов важно развивать экономику так, чтобы соблюсти баланс интересов общества, природы и бизнеса: ведь предприниматель работает в интересах общества, зачастую используя природные ресурсы.

- Сегодня всем - и ученым, и потенциальным инвесторам важно понимать как раз эту задачу, - согласился глава Белгородской области Евгений Савченко - А также то, на каком фоне - природном и нормативном - мы приступаем к ее решению.

Свести на ноль

Любопытно, что презентации наиболее интересных проектов затрагивают проблематику агропромышленного комплекса лишь косвенно. Ученые в тандеме с представителями топ-менеджмента предприятий представили разработки, главная цель которых - минимизировать объемы отходов - коммунальных, строительных и прочих.

- Проблематика утилизации твердых коммунальных отходов провоцирует напряжение в обществе, - отметила ректор Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" Елена Катаева.

Она подчеркнула, что команда проекта не просто создала систему утилизации отходов, часть которых будет направлена на переработку в качестве вторичного сырья, но и просчитала ее экономические показатели. Так, белгородским властям предложили создать экотехнопарк, где можно будет построить несколько линий сортировки ТКО - и их дальнейшего превращения в сырье для других предприятий. Например, здесь намерены производить резиновую крошку, полимеры, металлические конструкции, в том числе малые архитектурные формы для ландшафтного дизайна. Все то, что не станет основой для перечисленного, будет использовано для производства биотоплива. Перерабатывать экотехнопарк сможет до 600 тысяч тонн отходов в год.

Из отходов можно производить строительный гипс, себестоимость которого более чем на четверть ниже традиционного продукта

- Если проект будет поддержан, властям останется лишь найти место его размещения, - добавила Катаева, отметив, что никаких вложений из областной казны чудо-предприятие не потребует.

Начальник департамента ЖКХ Константин Полежаев подчеркнул, что необходимо более подробно остановиться на экономической составляющей проекта.

- Важно, как работа предприятия соотносится с утвержденной схемой обращения с отходами, а также как эта деятельность отразится на тарифе, - заметил Полежаев.

И потенциальный инвестор, и индустриальный партнер уже заявили, что тариф останется прежним, а логистическая система, которая уже создана для транспортных компаний отрасли, всех устраивает. Более того, можно перерабатывать не только те отходы, которые производятся сейчас, но и уже прошедшие процедуру захоронения.

Темой заинтересовался мэр Белгорода Юрий Галдун. Он отметил, что городу просто необходимо подобное производство, чтобы избавиться от залежей ТКО.

- У нас мусора хватит еще лет на десять работы, - отметил мэр.

Мир заждался

Отходам посвятили свой проект и ученые Белгородского государственного и технологического университетов. Директор Инжинирингового центра НИУ "БелГУ" Иван Никулин рассказал, как следует перерабатывать отходы строительной отрасли и промышленных предприятий. Важно, чтобы этот мусор был гипсосодержащим.

- В России таких отходов - 500 миллионов тонн, а в мире -значительно больше, -заметил Иван Никулин. - Уже написано огромное количество работ на эту тему, но пока никто их ученых не предложил рентабельного варианта.

Автор проекта напомнил, что после остановки белгородского завода лимонной кислоты, отходы которого содержат гипс, попытки белгородских ученых найти применение этому своеобразному мусору стали еще активнее. Результат исследований можно назвать вполне удовлетворительным.

- Мы проводили научные изыскания сразу в нескольких направлениях, - отметил Иван Никулин. - Первое - применение их в строительной отрасли, второе - в агропромышленном комплексе.

По словам ученых, из таких отходов можно производить строительный гипс, себестоимость которого более чем на четверть ниже традиционного продукта. Для АПК же предложено создавать органо-минеральное удобрение. Примечательно, что и первый, и второй продукт уже протестировали. Итогами довольны. Директор ООО "Строитель" Алексей Титенко, отметив, что у разработки большое будущее подчеркнул: ее слишком долго ждали, поэтому важно как можно быстрее начать производственный цикл.

От агропромышленного комплекса партнерами ученых стали представители белгородского холдинга "БЭЗРК - Белгранкорм". Удобрение протестировали не на черноземах, а на нижегородских полях, где у компании выстроен птицеводческий кластер. Опыты показали, что урожайность после применения инновационных удобрений выросла на 25 процентов.

Эксперты отметили, что в рамках сотрудничества в структуре НОЦ важно не только то, что ученые нашли партнеров среди бизнес-сообщества. Они продумали организацию всего производственного цикла и пришли к выводу, что предприятие обязательно станет рентабельным в короткие сроки. Ведь в тех регионах, где остаются залежи подобных отходов, как правило, высоко развит агропромышленный комплекс.

- Таким образом, мы не только сможем остановить рост объема таких отходов, но и утилизировать те, что уже накоплены, - отмечает Никулин. - Но эту технологию еще важно продвинуть на мировой рынок: в ряде стран подобная проблема стоит довольно остро.

Впрочем, белгородские чиновники отметили, что пока важно решить проблему хотя бы в областном центре. После остановки завода лимонной кислоты сырья для переработки по предложенной технологии осталось предостаточно.

- Это прекрасное стечение обстоятельств, - отметил Евгений Савченко. - Отходы дадут больше прибыли, чем сам завод.