Портрет Дали с подкрученными усами, встречающий посетителей в Манеже, одновременно манит и загораживает перспективу выставочных залов. Кажется, обойдешь, и вот она - "Тайная жизнь Сальвадора Дали" в рисунках, картинах, фильмах. Сразу за поворотом - известное фото обнаженных красавиц, чье спортивно-нудистское построение складывается в образ черепа. Мол, ларчик Дали открывался просто: эротика и смерть, Фрейд и возлюбленная Гала, психоанализ и сюрреализм...

Меж тем выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", которую привезли в Москву культурно-исторический фонд "Связь времен" и Музей Фаберже вместе с фондом "Гала - Сальвадор Дали" (Фигерас) и Национальный музей "Центр искусств королевы Софии" (Мадрид), строится хоть и по законам эффектного блокбастера, но вокруг другой книги - "50 секретов магического мастерства".

На московской выставке заметна тема, эпиграфом к которой могло бы служить замечание Энди Уорхола, что Дали был предшественником поп-арта

Образ тайного сада "магического искусства", то есть живописи, в центре которого оказывается цветок нарцисс, названный в честь героя античного мифа, погибшего от любви к себе, более чем красноречив. А советы Дали частенько фантасмагоричны. Некоторым из них мог бы позавидовать Хармс. Например, настоятельной рекомендации завести паукариум, совершенно необходимый любому живописцу для наблюдения за закатом, для дрессировки пауков и сбора пыли в мастерской. Очевидно, что лучшими советами Дали являются его рисунки. Именно тут он не может морочить голову доверчивым простакам. Но сами рисунки выдают виртуозную технику рисовальщика, любовь к итальянскому Ренессансу и унаследованный от мастеров той эпохи вкус к пространственным и геометрическим построениям.

Впрочем, в данном случае любопытнее другое. Книга "50 секретов магического мастерства" и иллюстрации к ней задают не только точку опоры для куратора (это Монсе Агер, директор Музеев Дали фонда "Гала - Сальвадор Дали"), но и вектор основного сюжета выставки - становление мастера. От раннего автопортрета Дали в образе Рафаэля - до Мадонны Рафаэля, представленной как атомное ядро в окружении электронов ("Максимальная скорость Мадонны Рафаэля", 1954). От портрета Луиса Бунюэля 1924 года на фоне минималистичного пейзажа в духе де Кирико до фильма "Андалузский пес", снятого Бунюэлем в содружестве с Дали. От "Купальщиц в Эс-Льянере" (1923), выполненных в пуантилистской манере и оставляющих впечатление монументальной мозаики (вопреки небольшому размеру работы), до панно "Женщина с бабочкой" (1958), созданной со студией Рене Ауриака... Нетрудно заметить, что этот сюжет выглядит продолжением того, что был намечен на выставке "Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик" в Музее Фаберже в Петербурге, который делала та же команда. В этом смысле московская выставка - сиквел, но значительно расширяющий повествование предыдущей серии. Разумеется, тема "сюрреалист и классик" никуда не делась.

Хотя бы потому, что для понимания работ Дали, заявлявшего, что он хотел бы быть Рафаэлем своего времени, это ось центральная. И расширение материала, включение поздних работ 1980-х, когда Дали вновь обращается к скульптурному наследию Микеланджело, лишь подтверждает, что несущая конструкция творчества "сюрреалиста N 1" найдена точно. Но на московской выставке заметна и вторая тема, эпиграфом к которой могло бы служить замечание Энди Уорхола, что Дали был предшественником поп-арта. Интерес Дали к массовой культуре очевиден. Речь не только о готовности заниматься дизайном ювелирных изделий, рекламой, но и о мультфильмах. Когда в 1946 году Уолт Дисней предлагает Сальвадору Дали поработать в качестве художника-аниматора над фильмом "Дестино" по мексиканской песне, Дали вдохновился. В 1940-е годы студия не реализовала проект, но уже в XXI веке племянник Диснея таки сделал мультфильм "Дестино" с рисунками Дали. И он получил "Оскар" в номинации "короткометражная анимация". В Манеже они показываются рядом - "Андалузский пес" и "Дестино". Наконец, концепция театра-музея в Фигерасе, придуманная Дали, который мечтал о музее как целостной сюрреалистической инсталляции, позволяющей попасть в грезы наяву, очень даже перекликается с современными тенденциями "театрализации" музейных экспозиций. Выставка в Манеже сделана по законам этого изобретенного Дали жанром. Поэтому любите вы Дали или нет, а посмотреть ее стоит.