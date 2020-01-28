В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже. На вернисаже Дали соберут более 180 работ, созданных в разные годы. Некоторые из них предоставили европейские коллекционеры. В "Манеже" покажут два шедевра Сальвадора Дали, которые никогда раньше не выставлялись в России.

В числе самых примечательных работ мастера - "Автопортрет с рафаэлевской шеей", созданный в 1921 году. В этой картине переплетены жизненные переживания художника (его мать умерла, когда ему было 17, в это время и создавался шедевр) и его творческий интерес к наследию Рафаэля Санти.

Выставка продлится до 25 марта. Входной билет стоит 600 рублей в будни и 750 рублей в выходные.