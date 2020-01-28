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28.01.2020 11:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Текст: Сергей Бабкин
Сегодня в Москве открывается выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство", сообщает официальный сайт столичного мэра mos.ru.

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже. На вернисаже Дали соберут более 180 работ, созданных в разные годы. Некоторые из них предоставили европейские коллекционеры. В "Манеже" покажут два шедевра Сальвадора Дали, которые никогда раньше не выставлялись в России.

Фото: Михаил Синицын
Выставка "Фамильные ценности" продлится в Музее Москвы до 15 марта

В числе самых примечательных работ мастера - "Автопортрет с рафаэлевской шеей", созданный в 1921 году. В этой картине переплетены жизненные переживания художника (его мать умерла, когда ему было 17, в это время и создавался шедевр) и его творческий интерес к наследию Рафаэля Санти.

Выставка продлится до 25 марта. Входной билет стоит 600 рублей в будни и 750 рублей в выходные.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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