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28.01.2020 12:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве снесли незаконный склад мусора

Текст: Ирина Огилько

На юге столицы ликвидирован незаконный склад мусора. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Более 600 обращений о раздельном сборе мусора поступило в центр поддержки

Незаконно использовавшийся ангар площадью 650 кв. м. был размещен на ул. Дорожная, в районе Чертаново Центральное. Здесь разгружали мусоровозы, складировали отходы. При этом правовых оснований на использование территории не было.

В настоящее время незаконный ангар и склад отходов ликвидирован: демонтаж постройки завершен, мусор вывезен, территория приведена в порядок.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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