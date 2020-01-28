В Москве снесли незаконный склад мусора

На юге столицы ликвидирован незаконный склад мусора. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Незаконно использовавшийся ангар площадью 650 кв. м. был размещен на ул. Дорожная, в районе Чертаново Центральное. Здесь разгружали мусоровозы, складировали отходы. При этом правовых оснований на использование территории не было.

В настоящее время незаконный ангар и склад отходов ликвидирован: демонтаж постройки завершен, мусор вывезен, территория приведена в порядок.