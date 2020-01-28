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28.01.2020 23:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ячейка - обществу

В новых домах, построенных по реновации, появятся механизированные парковки
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 17(8071)
В ряде домов реновации в Москве появятся механизированные паркинги. Базовый проект подъемников и ячеек уже разработан в холдинге "Термодинамика", сообщили "РГ" в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Автоматизированная парковка отличается от обычной тем, что водители не паркуют машины сами. Их задача - подогнать авто в заданную зону. Разместит его на свободное место автоматический подъемник. Он же выдает машины и обратно. "Создание механизированных парковок - устойчивая мировая тенденция, - объяснил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. - Для Москвы, где зарегистрировано более 7 миллионов автомобилей, это особенно актуально".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Названы районы Москвы с самым активным переселением по реновации

Парковка-робот действительно поможет сэкономить место, убежден директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин: "В обычном паркинге на одно авто в среднем приходится 35-40 кв. м. А в автоматизированном - всего 18 кв. м". Не случайно в Европе и США роботизированные парковки весьма популярны. "Но, к примеру, в Торонто их не размещают, - продолжил Блинкин. - Причина та же, что и у нас - климат". Талый снег осложняет обслуживание такой техники. По его мнению, вариантов два: перед въездом оборудовать автомойку или нанимать обслуживающий персонал. Но все это ведет к удорожанию проекта и снижению его рентабельности.

Впрочем, в "Ростехе" отмечают, что и пазловый паркинг, и двухстоечный подъемник спроектированы так, что посторонние жидкости не попадут на нижние ярусы. Поддоны имеют герметичную структуру, говорят в госкорпорации. Не протечет ни вода, ни реагенты, ни грязь . Но есть еще проблема чисто экономическая. В Москве еще 20 лет назад пытались построить сеть мехпарковок. "С коммерческой точки зрения это оказалось бессмысленно, - вспоминает Блинкин. - Место в таком паркинге было дорогое, а парковка на улицах бесплатной. Смысла покупать места в этих паркингах не было". Будет ли успешнее новый заход роботов-парковщиков в город ? Блинкин полагает, что и сейчас на автостоянки в домах реновации из-за их цены спроса не будет. Дешевле арендовать место в обычном паркинге. В "Ростехе" же сказали, что такие парковки все-таки будут построены в рамках пилотного проекта. Объединенный научно-технический совет по градостроительной политике и строительству Москвы в марте назовет адреса эксперимента.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Сергей Бабкин
Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве

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