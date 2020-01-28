Власти Москвы открыли штаб по коронавирусу

В Москве создан оперативный штаб для координации работы всех служб, задействованных в профилактике заражения новым коронавирусом. Об этом в своем блоге заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Участники штаба отслеживают всю информацию по заболеваемости. Если в гостиницах и других людных местах будут выявлены тревожные сигналы, туда будут направлены оперативные медицинские бригады для сплошного осмотра, подчеркнул Собянин.

"В больницах и аптечных учреждениях имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты, - добавил глава города. - Тем не менее, мы дополнительно закупим медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов, которые могут потребоваться медикам".

Также в столицу доставлены современные тест-системы, способные быстро выявить вирус. Власти Москвы обещают оперативно информировать жителей об эпидситуации в городе.

Напомним, что в России не зарегистрировано случаев заражения новым коронавирусом. Во всех крупных аэропортах и пограничных пунктах введен усиленный санитарный контроль.