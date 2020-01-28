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28.01.2020 04:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту более двух километров

Текст: Евгения Шерешевская

Столб пепла высотой 2,6 километра поднялся утром 28 января над кратером вулкана Эбеко, расположенного на острове Парамушир в Северо-Курильском районе Сахалинской области.

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Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, трехкилометровый шлейф протянулся к юго-востоку от вулкана. Этот район опасен для полетов авиации.

В то же время активность Эбеко не создала угрозы для жителей расположенного в семи километрах от него города Северо-Курильска. Запах сероводорода здесь не ощущается, выпадение пепла не зафиксировано.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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