Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту более двух километров

Столб пепла высотой 2,6 километра поднялся утром 28 января над кратером вулкана Эбеко, расположенного на острове Парамушир в Северо-Курильском районе Сахалинской области.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, трехкилометровый шлейф протянулся к юго-востоку от вулкана. Этот район опасен для полетов авиации.

В то же время активность Эбеко не создала угрозы для жителей расположенного в семи километрах от него города Северо-Курильска. Запах сероводорода здесь не ощущается, выпадение пепла не зафиксировано.