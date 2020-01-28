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28.01.2020 07:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На южных Курилах ощутили землетрясение силой до четырех баллов

Текст: Евгения Шерешевская

Подземный толчок магнитудой 5,2 зафиксирован после полудня 28 января в море вблизи южных островов Курильской гряды, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8

Сейсмологи определили, что эпицентр сейсмического события располагался примерно в пятидесяти километрах к югу от поселка Южно-Курильск (остров Кунашир) на глубине 80 километров.

Жители этого поселка ощутили землетрясение силой до четырех баллов. Подземные толчки почувствовали и в селах Малокурильском и Крабозаводском на острове Шикотан. Некоторые из курильчан заметили, что в их квартирах раскачивались люстры.

Обошлось без разрушений и пострадавших. Тревогу цунами не объявляли. Оперативные группы местных администраций и пожарной службы осматривают здания на предмет повреждений.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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