На южных Курилах ощутили землетрясение силой до четырех баллов

Подземный толчок магнитудой 5,2 зафиксирован после полудня 28 января в море вблизи южных островов Курильской гряды, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Сейсмологи определили, что эпицентр сейсмического события располагался примерно в пятидесяти километрах к югу от поселка Южно-Курильск (остров Кунашир) на глубине 80 километров.

Жители этого поселка ощутили землетрясение силой до четырех баллов. Подземные толчки почувствовали и в селах Малокурильском и Крабозаводском на острове Шикотан. Некоторые из курильчан заметили, что в их квартирах раскачивались люстры.

Обошлось без разрушений и пострадавших. Тревогу цунами не объявляли. Оперативные группы местных администраций и пожарной службы осматривают здания на предмет повреждений.