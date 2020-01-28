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28.01.2020 04:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине экс-глава муниципалитета осужден за получение взятки

Текст: Евгения Шерешевская

Бывшего главу администрации Корсаковского городского округа Сахалинской области Александра Рудакова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

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По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры РФ, приговор по уголовному делу вынес Корсаковский городской суд, установивший, что Рудаков обещал представителю одного из предприятий обеспечить заключение договора подряда и дальнейшее покровительство за вознаграждение в семь миллионов рублей.

Сотрудники УФСБ России по региону задержали чиновника, когда он 3 сентября 2017 года получал первую часть денег - полтора миллиона рублей.

Суд приговорил чиновника к восьми годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в 35 миллионов рублей. Также осужденного на пять лет лишили права занимать ряд должностей в органах власти и местного самоуправления.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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