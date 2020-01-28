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28.01.2020 10:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Сахалине трещина во льду отрезала от берега 600 рыбаков

Текст: Евгения Шерешевская

На льду залива Мордвинова (Корсаковский район Сахалинской области) в двух километрах от берега образовалась трещина, отрезав путь на сушу примерно 600 любителей подледного лова, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области
На Сахалине с оторвавшейся льдины эвакуировали более 200 рыбаков

В операции по спасению рыбаков участвуют 15 сотрудников МЧС, в распоряжении которых четыре автомобиля, три лодки, два снегохода и судно на воздушной подушке. Готов к взлету вертолет Ми-8.

Спасатели исследовали ледовое поле и нашли сухопутный переход к берегу. Но некоторые из рыбаков отказались от предложения отправиться в безопасное место пешком, настаивая на доставке их к берегу судном.

"Другие вообще продолжают ловить рыбу, заявляя, что за ними все равно вернутся, ссылаясь при этом на оплату налогов, обязанность спасателей и собственное бесстрашие", - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону Александр Ивельский.

SMS-сообщения о том, что выход на лед в этот день опасен, получили все жители области. Тем не менее сотни людей проигнорировали предупреждение.

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