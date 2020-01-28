У семьи из Читы не подтвердился коронавирус

У отца и дочери, которые вернулись в Читу из Китая, не подтвердили наличие коронавируса. Ранее их с подозрением на эту болезнь госпитализировали в краевую инфекционную больницу.

Анализы для исключения диагноза были направлены в Новосибирск.

"В итоге у заболевших диагностирована обычная ОРВИ, пациентов выписывают", - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Сейчас медучреждения региона работают в режиме повышенной готовности. Разработан комплексный план мероприятий по санитарной охране от распространения инфекций.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались.