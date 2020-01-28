Новости

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 10:32
Пять ситуаций, которые больше всего бесят водителей 10:29
Ученые обнаружили в воздухе опасные споры грибка 10:28
В Москве мужчина изнасиловал и убил пенсионерку 10:27
Санврачи оценили риск заражения коронавирусом через посылки с AliExpress 10:16
Подо Ржевом начинается установка 25-метрового памятника Советскому солдату 10:14
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась 10:13
Решение о будущем Кокорина будет принято в среду 10:11
Посольство РФ обсуждает с Китаем эвакуацию россиян из провинции Хубэй 10:10
На Сахалине трещина во льду отрезала от берега 600 рыбаков 10:09
В спор Jeep и Mahindra вступило правительство США 10:00
Начат поиск подрядчиков для постройки терминала аэропорта Бельбек 09:52
У семьи из Читы не подтвердился коронавирус 09:42
В Томске девушку с ДЦП бросили в отделе полиции 09:39
Во Владивостоке сотрудница банка за месяц похитила 17 млн рублей 09:30
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт 09:26
Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой 09:18
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России 09:15
Как "боевая" "Нива" покоряет Финляндию 09:05
Аксенов потребовал прекратить дискриминацию крымчан сотовыми операторами 09:00
Немецкий журнал приписал освобождение Освенцима американцам 08:48
Власти Хэйхэ открыли границу для выезда россиян 08:43
Врач назвала шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение 08:40
Кучеров набрал два очка в матче против "Далласа" 08:30
Премьер Греции: Концлагерь Освенцим освободила Красная Армия 08:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 09:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У семьи из Читы не подтвердился коронавирус

Текст: Юлия Гарднер

У отца и дочери, которые вернулись в Читу из Китая, не подтвердили наличие коронавируса. Ранее их с подозрением на эту болезнь госпитализировали в краевую инфекционную больницу.

Фото: Reuters/Axel Schmidt
В Бурятии у вернувшегося из Азии путешественника не нашли коронавирус

Анализы для исключения диагноза были направлены в Новосибирск.

"В итоге у заболевших диагностирована обычная ОРВИ, пациентов выписывают", - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Сейчас медучреждения региона работают в режиме повышенной готовности. Разработан комплексный план мероприятий по санитарной охране от распространения инфекций.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт
Крупные туроператоры России приостановили продажу путевок в Китай
Брошенных в Шереметьево детей привезут в Хабаровск до конца недели
В Идлибе боевики готовят провокации с применением хлора
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года