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28.01.2020 05:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии создадут заповедник для охраны белых медведей

Текст: Владимир Таюрский

На территории Нижнеколымского района Якутии планируют создать государственный природный заповедник "Медвежьи острова".

Проект постановления правительства РФ, подготовленный минприроды, размещен на портале нормативных правовых актов. Как следует из пояснительной записки, создание заповедника направлено на сохранение природных комплексов дельты реки Колыма, эталонных тундровых ландшафтов Индигиро-Колымской низменности и архипелага Медвежьи острова, а также прилегающей акватории Восточно-Сибирского моря.

Фото: iStock
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На территории проектируемого заповедника отмечено 27 видов "краснокнижных" животных и восемь - растений. Особое значение имеет тот факт, что архипелаг Медвежьи острова является "родильным домом" для белых медведей.

Площадь заповедника, включая сушу и прилегающую к архипелагу акваторию Восточно-Сибирского моря, превысит 880 тысяч гектаров. Из его границ будут исключены рыбопромысловые участки, сформированные для промышленного рыболовства.

В документе отмечено, что проект поддержан главой Якутии Айсеном Николаевым и администрацией Нижнеколымского района.

Сейчас проект создания заповедника проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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