В Магадане двое экс-полицейских пойдут под суд за взятки

В Магадане завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД. В зависимости от роли каждого их обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, покушении на получение взятки, превышении должностных полномочий, а также легализации имущества, приобретенного незаконным путем.

Следствие считает, что в 2018 году один из полицейских получил два миллиона 300 тысяч рублей от предпринимателя, занятого в сфере грузоперевозок. Взамен он "не стал проводить действия, входящие в круг его должностных обязанностей".

В 2018-2019 годах подельники, расследуя уголовное дело, получили от одного из свидетелей в качестве взятки автомобиль Lexus LX 470. За это они незаконно уничтожили часть изъятых по делу документов. Машину сотрудники ОМВД впоследствии незаконно легализовали, заключив договор о фиктивной купле-продаже на одного из своих знакомых.

Вменяют им и покушение на получение взятки в пять миллионов рублей от одного из фигурантов вышеупомянутого уголовного дела. Тот пообещал такие деньги за возвращение ему ранее изъятых договоров. Бывшие оперативники передали посреднику требуемые бумаги, но получить вознаграждение не успели - посредник был задержан.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направленно в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Магаданской области.