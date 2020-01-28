Во Владивостоке сотрудница банка за месяц похитила 17 млн рублей

Во Владивостоке под суд пойдет бывшая сотрудница одного из банков, обвиняемая в хищении 17 миллионов рублей, сообщает прокуратура Приморского края.

По версии следствия, руководитель группы клиентского обслуживания операционного офиса подделывала подписи клиентов в заявлениях на перевод и получение денег. По этой схеме с июля по август 2018 года она похитила более 17 миллионов рублей, принадлежавших пяти клиентам финансового учреждения. Деньгами фигурантка дела распорядилась по собственному усмотрению.

Сейчас на квартиру, банковские счета и автомобиль, принадлежащие ей и ее близким родственникам, наложен арест.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу. Банк возместил ущерб своим клиентам.