Новости

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 10:32
Пять ситуаций, которые больше всего бесят водителей 10:29
Ученые обнаружили в воздухе опасные споры грибка 10:28
В Москве мужчина изнасиловал и убил пенсионерку 10:27
Санврачи оценили риск заражения коронавирусом через посылки с AliExpress 10:16
Подо Ржевом начинается установка 25-метрового памятника Советскому солдату 10:14
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась 10:13
Решение о будущем Кокорина будет принято в среду 10:11
Посольство РФ обсуждает с Китаем эвакуацию россиян из провинции Хубэй 10:10
На Сахалине трещина во льду отрезала от берега 600 рыбаков 10:09
В спор Jeep и Mahindra вступило правительство США 10:00
Начат поиск подрядчиков для постройки терминала аэропорта Бельбек 09:52
У семьи из Читы не подтвердился коронавирус 09:42
В Томске девушку с ДЦП бросили в отделе полиции 09:39
Во Владивостоке сотрудница банка за месяц похитила 17 млн рублей 09:30
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт 09:26
Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой 09:18
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России 09:15
Как "боевая" "Нива" покоряет Финляндию 09:05
Аксенов потребовал прекратить дискриминацию крымчан сотовыми операторами 09:00
Немецкий журнал приписал освобождение Освенцима американцам 08:48
Власти Хэйхэ открыли границу для выезда россиян 08:43
Врач назвала шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение 08:40
Кучеров набрал два очка в матче против "Далласа" 08:30
Премьер Греции: Концлагерь Освенцим освободила Красная Армия 08:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке сотрудница банка за месяц похитила 17 млн рублей

Текст: Анна Бондаренко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во Владивостоке под суд пойдет бывшая сотрудница одного из банков, обвиняемая в хищении 17 миллионов рублей, сообщает прокуратура Приморского края.

Фото: УМВД по Костромской области
Подозреваемого во взрыве банка в Костроме нашли по ДНК

По версии следствия, руководитель группы клиентского обслуживания операционного офиса подделывала подписи клиентов в заявлениях на перевод и получение денег. По этой схеме с июля по август 2018 года она похитила более 17 миллионов рублей, принадлежавших пяти клиентам финансового учреждения. Деньгами фигурантка дела распорядилась по собственному усмотрению.

Сейчас на квартиру, банковские счета и автомобиль, принадлежащие ей и ее близким родственникам, наложен арест.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу. Банк возместил ущерб своим клиентам.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт
Крупные туроператоры России приостановили продажу путевок в Китай
Брошенных в Шереметьево детей привезут в Хабаровск до конца недели
В Идлибе боевики готовят провокации с применением хлора
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов