Главу Чувашии Михаила Игнатьева отчислили из рядов "Единой России"

Президиум Генсовета "Единой России" исключил из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак, сообщила пресс-служба партии.

Вины за собой Михаил Игнатьев не признал, и его попросили сдать партбилет. Фото: РИА Новости

Напомним, накануне партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить Игнатьева за нарушение этических норм. Ответственный секретарь комиссии, замсекретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко объяснил такое решение последовательной работой по очищению партии. "Лицу, занимающему высокий пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому мы считаем, что такому человеку не место в наших рядах и на занимаемой должности", - сказал он.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась видеозапись, где глава Чувашии Михаил Игнатьев пошутил над офицером МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.