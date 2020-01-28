Пермские ученые создали биодизельное топливо из отходов

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) разработали биодизельное топливо, которое можно производить из жиросодержащих отходов пищевой промышленности.

- Технология позволяет утилизировать разные жиросодержащие отходы и получать из них сложные эфиры жирных кислот. Готовый продукт - жидкость, по цвету и консистенции очень похожая на подсолнечное масло. Ее можно добавлять в дизельное топливо или использовать как сырье для производства других продуктов, - пояснила руководитель пресс-службы ПНИПУ Алина Колесник.

Стоит отметить, что разработанная в Перми технология способствует утилизации токсичных веществ, которые могут загрязнять окружающую среду, а также является экологичной: при использовании биодизельного топлива уровень вредных выбросов в атмосферу ниже по сравнению с некоторыми традиционными энергоносителями. Интерес к проекту уже выразили некоторые крупные российские предприятия.