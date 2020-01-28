С 1 февраля в Перми повысятся цены на проезд в общественном транспорте

Во время заседания Пермской городской Думы было принято решение о повышении в краевой столице тарифа за проезд в общественном транспорте.

Билет на автобус, трамвай и маршрутные такси будет стоить 26 рублей, при безналичной оплате цена составит 24 рубля. Изменения вступят в силу 1 февраля 2020.

Сейчас проезд в Перми можно оплатить наличными деньгами или специальной пополняемой транспортной картой, которую можно купить за 50 рублей. Актуальный список точек продаж таких карт доступен на сайте "Гортранспермь". Также в трамваях и автобусах "Горэлектротранс" оплата доступна бесконтактными банковскими картами. Планируется, что к июлю 2020 года такие банковские карты будут принимать во всем общественном транспорте Перми.

Проект о повышении цен на проезд поддержали 25 депутатов, семь проголосовали против, двое воздержались.

Ранее билет на городской общественный транспорт стоил 20 рублей. Тариф действовал с 1 января 2016 года.