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28.01.2020 12:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд признал банкротом пермского Трампа

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования нескольких кредиторов и признал банкротом жителя Перми, который не спешил погашать свою задолженность.

Фото: iStock
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Как пояснили корреспонденту "РГ" в суде, должник за последние несколько лет 11 раз изменял фамилию, пытаясь таким образом скрыться от кредиторов. Он успел побывать Щербаковым, Смирновым, Бузориным, Смирновым, а в 2014 году ответчик взял себе фамилию Трамп. Чуть позже он вновь ее изменил.

В рассмотренном судом деле должник фигурирует как Алег Владимирович Михайлов. Общая сумма задолженности перед всеми кредиторами и ФНС с его стороны составляет более четырех с половиной миллионов рублей.

В отношении имущества банкрота по решению суда будет применена процедура реализации.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Долги и коллекторы

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