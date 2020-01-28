Суд признал банкротом пермского Трампа

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования нескольких кредиторов и признал банкротом жителя Перми, который не спешил погашать свою задолженность.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в суде, должник за последние несколько лет 11 раз изменял фамилию, пытаясь таким образом скрыться от кредиторов. Он успел побывать Щербаковым, Смирновым, Бузориным, Смирновым, а в 2014 году ответчик взял себе фамилию Трамп. Чуть позже он вновь ее изменил.

В рассмотренном судом деле должник фигурирует как Алег Владимирович Михайлов. Общая сумма задолженности перед всеми кредиторами и ФНС с его стороны составляет более четырех с половиной миллионов рублей.

В отношении имущества банкрота по решению суда будет применена процедура реализации.