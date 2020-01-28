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28.01.2020 06:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде задержаны глава района и его заместитель

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков задержаны следственными органами. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

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В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ - "получение взятки группой лиц". Их подозревают в получении 150 тысяч рублей, как пояснили в ведомстве - "за незаконные бездействия в пользу жителя Нижнего Новгорода".

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинения и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

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