В Нижнем Новгороде задержаны глава района и его заместитель

Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков задержаны следственными органами. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ - "получение взятки группой лиц". Их подозревают в получении 150 тысяч рублей, как пояснили в ведомстве - "за незаконные бездействия в пользу жителя Нижнего Новгорода".

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинения и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.