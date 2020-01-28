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28.01.2020 14:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

В Соликамске Пермского края мужчина поджег свою знакомую, работавшую в магазине. Видео с камер наблюдения распространилось в соцсетях.

Инцидент произошел накануне. На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней. Через несколько секунд оттуда выбегает нападавший, а затем женщина, полностью объятая пламенем.

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Ее коллега потушила огонь и вызвала скорую помощь. Пострадавшая доставлена в больницу с тяжелыми термическими ожогами.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Соликамскому городскому округу. Он дал признательные показания.

По факту преступления СК по Пермскому краю возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Выяснилось, что 41-летний житель Соликамска был ранее судим. Его собираются заключить под стражу на период проведения следственных мероприятий, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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