В Сарове осквернили православный храм

В городе Сарове Нижегородской области полиция ищет вандалов, сделавших надписи на стенах православного храма. Фотографии разрисованных стен были опубликованы в социальной сети.

Пресс-секретарь городской администрации Петр Горохов сообщил агентству РИА Новости, что проявления вандализма по отношению к церкви на его памяти происходят впервые. На самом храме нет камер видеонаблюдения, но на соседних зданиях они есть, поэтому шанс найти хулиганов остается.

Сейчас решается вопрос о том, как квалифицировать это нарушение. В соцсети жители выразили недовольство тем, что сделали с храмом.

В закрытом городе физиков-ядерщиков находится немало православных святынь. Это место известно тем, что здесь подвизался преподобный Серафим Саровский, широко почитаемый даже за пределами России.