В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа

В Самарской области 44-летняя депутат гордумы Чапаевска и ее 40-летняя знакомая подозреваются в подготовке убийства группой лиц по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия, подозреваемая намеревалась завладеть совместно нажитым имуществом и деньгами супруга. Поэтому вместе со своей знакомой она задумала его убийство.

20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей. Он согласился, после чего заказчицы передали мужчине необходимую информацию о месте проживания и пребывания потерпевшего, его месте работы, используемом автомобиле.

27 января подозреваемые передали предполагаемому исполнителю убийства, который действовал в рамках оперативного эксперимента, 200 тысяч рублей в качестве аванса. После этого подозреваемых задержали сотрудники управления ФСБ России по Самарской области. В ходе допроса женщины отказались от дачи показаний, в ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения.