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28.01.2020 21:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области выросла эффективность бюджетных трат

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В 2019 году Самарской области удалось увеличить эффективность использования средств федерального бюджета.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Как сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, в прошлом году регион получил из федеральной казны 28,58 миллиарда рублей - это в 1,6 раза больше, чем в 2018-м. На конец января освоено 26,78 миллиарда рублей - 95,4 процента от предусмотренных и 97,9 процента от поступивших федеральных ресурсов. Это на 10,6 миллиарда больше, чем было освоено за 2018 год. В том числе это стало возможным благодаря развитию нацпроектов.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Всю сумму федеральных средств удалось освоить минкульту, минимуществу, главному управлению организации торгов, департаменту ценового и тарифного регулирования, госинспекции строительного надзора, департаменту информтехнологий и связи, управлению государственной архивной службы. В то же время у большинства остальных министерств уровень освоения в диапазоне от 93,9 до 99,90 процента.

Дмитрий Богданов в своем докладе подробно остановился на расходовании средств отдельными ведомствами. Так, министерство строительства региона в прошлом году освоило 89,1 процента предусмотренных федеральных средств. За счет денег федерального бюджета в 2019 году минстрой ввел школу на 1500 мест в самарском микрорайоне "Южный город", шесть детских садов в муниципальных районах, две поликлиники в Тольятти, шесть дорог в жилых микрорайонах Самары и физкультурно-оздоровительный комплекс в Тольятти.

Минтранс в 2019-м освоил 95,3 процента предусмотренных федеральных средств. По строительству главного объекта - Фрунзенского моста - освоение составляет 84,1 процента. Из также значимых проектов: ведомство закончило строительство первого этапа дороги Приволжье-Хворостянка, реконструировало реконструировал автодорогу "Самара-Оренбург" в районе осиповки в Алексеевском районе.

Фото: Официальный сайт ОЭЗ "Тольятти"
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Минсельхоз освоил 94,1 процента средств, предусмотренных федеральной казной. В районах было введено два объекта по газоснабжению, построено два фельдшерско-акушерских пункта и спортплощадка.

Министерство энергетики и ЖКХ освоило 93,9 процента. В частности, на переселение граждан из аварийного жилья в федеральной казне для региона было предусмотрено 1,19 миллиарда рублей, освоено 66,5 процента. На реконструкцию системы обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС был предусмотрено 491 миллион рублей, освоено 75 процентов - из-за срывов подрядчиком сроков поставок оборудования.

Отметим, что работе поддержке бизнеса в Самарской области уделяется особое внимание, в том числе, работа идет в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С предпринимателями по системе "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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