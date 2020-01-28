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28.01.2020 14:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор поддержал три новых масштабных инвестпроекта

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Совет по инвестициям под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова одобрил реализацию трех масштабных инвестиционных проектов.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Выступая на первом в этом году заседании, глава региона потребовал установить точные предельные сроки - не более трех месяцев - на проработку запросов инвесторов, прежде всего по необходимым мерам государственной поддержки, коллегами из профильных региональных министерств.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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В числе одобренных проектов - реконструкция элеваторного комплекса для единовременного хранения 165 тысяч тонн зерновых культур в городе Купино (инициатором проекта выступило ООО "Трансхимэкспорт"), строительство в Колыванском районе селекционно-семеноводческого центра по производству семян мощностью 20 тысяч тонн (ООО "Сибирский", группа компаний "Горкунов"), а также проект развития Новосибирского терминала с целью увеличения мощности, предложенный компанией "Евросиб СПб-транспортные системы".

Андрей Травников напомнил, что в послании Федеральному Собранию президент страны поручил обеспечить не менее чем пятипроцентный ежегодный прирост инвестиций. Эта задача, по словам главы региона, поставлена не только перед правительством РФ, но и перед всеми регионами.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что Новосибирская область эту планку повышает: регион должен увеличивать инвестиции темпами выше среднероссийских. Ежегодно на государственную поддержку инвесторов в регионе выделяется более 1 миллиарда рублей.

Ранее Андрей Травников обращал внимание на то, что без постоянного роста объема инвестиций создать новое качество жизни невозможно. Только благодаря положительной инвестиционной динамике будут появляться объекты социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, новые услуги, производства и рабочие места. Поэтому улучшение инвестиционного климата в регионе - в числе приоритетных задач правительства региона и всех областных органов исполнительной власти.

Справка "РГ"

В реализацию проекта реконструкции элеватора в Купино планируется вложить 1,2 миллиарда рублей инвестиций. Профильным региональным министерствам и администрации Купинского района поручено проработать ряд вопросов, которые касаются газообеспечения, водоснабжения, устойчивого покрытия сотовой связью Купинского района. На создание селекционно-семеноводческого центра в селе Новотырышкино потребуется 1,183 миллиарда рублей. Социальный эффект от реализации проекта - создание 70 новых рабочих мест со средней заработной платой 52,7 тысячи рублей. Объем инвестиций в реконструкцию новосибирского терминала оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Здесь будет создано 63 новых рабочих места с заработной платой в 83 тысячи рублей.

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